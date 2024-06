Teljesen magától értetődő, hogy a magyar fiatalok már nem kártyával fizetnek, és ez így van a külföldi strandokon is

A magyarok 40 százaléka tervez idén külföldi nyaralást, a legnépszerűbb úti célok pedig fej fej mellett Olaszország és Horvátország az OTP Bank szerint. A leghosszabb külföldi utazására a válaszadók csaknem fele 80 és 320 ezer forint közötti összeget szán személyenként, és a magyar utazók 84 százaléka kártyával, okostelefonnal vagy okosórával fizet majd a nyaralóhelyen. Közülük 27 százalék a mobilfizetést preferálja, amellyel a megkérdezett országok élmezőnyébe tartozunk – jelzi előre a Visa a 2024. évi kelet-közép-európai utazási és fizetési szokásokat vizsgáló felmérése alapján, amely hét régiós ország, köztük Magyarország lakosainak megkérdezésével készült.

A megkérdezett kelet- és közép-európai országok utazói, akik külföldön fizetésre használják a kártyájukat, érzékelik annak előnyeit, különösen a kártyás vásárlás által nyújtott kényelmet (61 százalék), a gyorsaságot (55 százalék) és azt, hogy elkerülhetik a készpénz elvesztésének kockázatát (54 százalék). Ezeket az előnyöket a magyar válaszadók még nagyobb hányada emelte ki: a kényelmet 73 százalék, a gyorsaságot 70 százalék és a készpénzmentesség biztonságát 53 százalék jelölte meg.

A Visa tanulmánya szerint a magyar fiatalok is szívesen fizetnek mobillal, különösen a 18–25 év közötti válaszadók, akiknek 39 százaléka tervezi, hogy okostelefonnal vagy okosórával fizet utazása során.

„Ahogy a technológia átalakítja a világunkat, úgy változnak a fogyasztók igényei és viselkedése is. A fizetési módoknak pedig lépést kell tartaniuk ezekkel igényekkel. A Visa tanulmányából kiderül, hogy okoseszközeinket nap mint nap arra is használjuk, hogy könnyedén fizessünk, akár külföldön is. A mobilpénztárcák, amelyek különösen népszerűek a kelet-közép-európai fiatal – 18–25 éves – utazók körében, a Visa rendszereinek és hálózatának biztonságát élvezik.

A megkérdezettek többsége Olaszországba, Horvátországba vagy Ausztriába szeretne ellátogatni. Idén átlagosan hét napig nyaralunk majd, a külföldön töltött időt pihenésre (56 százalék) és városnézésre (57 százalék) fordítjuk,

de az utazók 18 százaléka barátokat, családtagokat látogat meg. 2023-hoz képest némileg csökkent azoknak a száma, akiknek az utazása elé az és a megélhetési költségek emelkedése akadályt gördít, idén ez 23 százaléknyian nyilatkoztak így, míg tavaly 26 százaléknyian . Emellett a magyarok fele akár két-három külföldi utazást is tervez, a legtöbbet a főszezonban, aminek fő okaként a barátokkal, családtagokkal való szabadságok összeegyeztetését nevezték meg.

A Világgazdaság arról is írt, hogy vegyes a kép az utazási tervek terén. Összességében javult a középkorúak utazási helyzete, és akik terveznek vakációt, azok többet szánnak rá.