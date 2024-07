A Wizz Air mindent megtesz azért, hogy az utasok időben eljuthassanak úti céljukra

A légitársaság cáfolta a hamis információkat

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzet minden légitársaságot érint, a szállodai kapacitások Európa-szerte korlátozottak lehetnek, így előfordulhat, hogy az utasok által elvártnál lassabban, vagy nem egyszerre jutnak szállodai szobához az érintettek, sőt az is előfordulhat, hogy a repülőtértől eltérő irányban kapnak szállást az érintett utasok.

A korábban a sajtóban felröppent hamis információkkal szemben az utasok elhelyezése során a légitársaság soha nem különíti el utasait nemek vagy más jellemzők szerint, de bizonyos utasokat, például kisgyermekkel utazókat, várandósokat, időseket, mozgáskorlátozottakat kiemelt figyelemmel kezeli, és számukra elsőbbséget biztosít.

A Wizz Air mindent megtesz annak érdekében, hogy vis maior esetén is biztosítsa az utasok kiutazását vagy éppen hazaérkezését. Így történt ez a debreceni reptér a héten bejelentett lezárásakor is, amelyet a repülőtér a futópálya extrém hőmérséklet miatti meghibásodása miatt volt kénytelen megtenni. A Wizz Air munkatársai az ilyenkor jellemző járattörlés helyett emberfeletti erőfeszítések árán gondoskodtak arról, hogy az utasok eljussanak jól megérdemelt nyaralásuk helyszínére. A légitársaság áthelyezte az érintett járatokat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, és buszokkal gondoskodik a Budapest és Debrecen közötti transzferről is.

Minden kollégámmal együtt azon dolgozunk, hogy utasaink még a magyar és nemzetközi légi irányításban tapasztalható korlátos kapacitások ellenére is időben és kényelmesen eljussanak úti céljukra. Pilótáink, légiutas-kísérőink és a háttérben dolgozó kollégáink ezen a nyáron is felkészülten várják utasainkat, és mindent megtesznek azért, hogy maradandó élmény legyen idén is az utazás

– mondta Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője.

A Wizz Air hangsúlyozza, hogy a légi közlekedés többi szereplőjével együttműködve folyamatosan azon dolgozik, hogy utasainak, személyzetének és repülőgépeinek biztonságát szem előtt tartva a jelenlegi helyzetet minél előbb megnyugtatóan megoldja.