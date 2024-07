Balatoni pokol: türelemre intik a vendéglátósok a turistákat

Másfél hete tart a legmagasabb, harmadfokú hőségriadó, ezekben a napokban a strandokon óriási a tömeg, aki biztosra akar menni, jobb, ha nyitásra érkezik. Az elmúlt két hétvégén a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó partjára is sokan igyekeztek eljutni, meg is teltek a strandok. Már a hétköznapreggeleken is a szokásosnál sokkal többen érkeznek nyitásra – mondta a Világgazdaságnak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Információi szerint egész júliusban velünk marad a hőség, a következő héten is a 40 fokhoz közelítő nappali hőmérsékletek lesznek.