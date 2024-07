Horrorisztikusan indult a hét a horvát autópályákon

Hétfő hajnalban felborult egy utánfutóval felszerelt furgon a Gorican-Zágráb autópályán a tenger felé, lezárva az sztráda mind a két sávját, míg 50 méterrel később két teherautó és egy személyautó is összeütközött, egy főt mentők vittek kórházba.

A nyaralni vágyóknak érdemes felkészülni, hogy dugók váják őket a horvát autópályákon Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Az autópálya leállósávjában ugyanakkor rendőri irányítás mellett továbbra is halad a forgalom a rendőrség szerint, ám mintegy 2 kilométeres sor alakult ki.

A többi autópálya is elesett a tenger felé

A nyaralni indulók számára rossz hír, hogy a tenger felé az A1-es autópályán is nagy a forgalom, különösen a Luckonál található autópálya kapu közelében és a haladás azon a sztrádán is lassú –írja a Jutarnij nevű horvát portál. Egy szakaszon az erős szél miatt 40 km/h-s sebességkorlátozás is érvényben van.

Az A2-es Trakoscannál található fizetőkapujánál Zágráb felé 600 méteres sor alakult ki, míg

az A3-ason szintén a Lucko közeli csomópontnál alakult ki sor a tenger felé, méghozzá nem is kicsi, 4 kilométeren áll a forgalom.

Leállt a közlekedés a Supava alagútnál is az Adria autópályán egy lerobbant teherautó miatt.