Spanyol nyaralás holtrészeg all inclusive turistákkal? Van megoldás, és nem félnek alkalmazni

A korlátlan alkoholfogyasztás nem mindig vezet jó ötletekhez / Fotó: AFP

Törökország a csúcs az all inclusive kínálatával

Ahol korlátozták az egyébként korlátlan ételfogyasztást tartalmazó csomagot, ott a medencebárban is fizetni kell az italokért, de mindezt már a nyaralás lefoglalásakor tudhatja a vendég. Vélhetően éppen azokkal lenne probléma amúgy, akik keveslik a napi hat pohár italt.

Az all inclusive ellátás felső foka egyébként nem Spanyolország, ahol nem is igazán ez a fajta kínálat a jellemző, hanem Törökország, ahol a tengerparti szállodák kínálatának túlnyomó többsége így dolgozik.

Az all inclusive ellátást nem elsősorban az alkoholfogyasztás, hanem kényelmi szempontok miatt szeretik a vendégek, különösen a gyerekkel utazók,

akiknek a rendkívül gazdag ételválaszték extra kényelmet és biztonságot ad.

Nem tanácsos mérlegre állni a nyaralás után

A fagylalt és az üdítő is korlátlanul rendelkezésre áll, korlátokat inkább saját maguknak kell szabniuk a vendégeknek, ha képesek rá. Sokan nem is mernek mérlegre állni egy hét önfeledt és nonstop falatozás után.

Görögországban is nagyon keresik az all inclusive ajánlatokat, jó néhány szálloda bevezette már emiatt, de épp ez az ország az, ahol igazán érdemes a helyi tavernákat felkeresni – tanácsolja a szakember. Hozzáteszi, hogy a mediterrán országokban sehol ne várjunk olyan extra minőséget az all inclusive ellátástól, mint Törökországban.

A tendencia egyre inkább az, hogy ha már utazunk, szállodába és minél magasabb kategóriájúba megyünk, kényelmi szolgáltatásokat keresünk, és megfizetjük, hogy a tengerparthoz minél közelebb lakjunk – ez jellemzi a magyar vendégeket is.

Spanyol nyaralás fizetős italokkal: van, ahol véget ért az all inclusive álom / Fotó: AFP

A minőség lett a fő hívószó,

a nyaralók ezt és a kényelmet keresik, és hajlandók megfizetni az árát.

Az apartmanok kategóriájában a nagyon olcsó önellátós szállásokra van most leginkább kereslet. Van egy bizonyos vendégkör, amelyik továbbra is ilyen helyre megy, de elsősorban és nem feltétlenül az ára, hanem az aktív pihenési tervek, a nagyobb szabadság miatt.