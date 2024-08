Felkapottá vált a Baltikum és Lengyelország a turisták körében, megnéztük, hogy miért

A lengyelországi nyári turizmus fellendülésére számít a TUI utazási cég vezetője. Sebastian Ebel szerint ugyanis a klímaváltozás miatt a turisták inkább északabbra keresik a jövőben az üdülési lehetőségeket, mint a tikkasztó forróság uralta Mediterráneumban. Ráadásul a Balti-tenger határán Lengyelországnak 770 kilométeres partszakasza van, amelynek nagy része homokos strand. Hasonlóan a Baltikum is egyre népszerűbb üdülési cél.

A képen látható lengyelországi homokos strand mellett a Baltikumé is egyre nagyobb szeletet hasít ki a turizmusból / Fotó: AFP

Sebastian Ebel nemrég bejelentette, hogy a TUI több utazási csomagot készít a Balti-tenger környékére, valamint Hollandiába és Belgiumba. Az utazási iroda azért dönthetett így, mert a klíma ezekben az országokban nyáron kellemes, nem úgy, mint Dél-Európában, ahol rendszerint hőhullámok tombolnak.

Miért lehet népszerűbb Lengyelország a turisták körében?

Több hőhullám is sújtotta a népszerű, dél-európai utazási célpontokat az utóbbi nyarakon. Görögországban turisták haltak meg hőguta miatt, hiába zárták le az Akropoliszt előlük hőhullám miatt, de erdőtűz is pusztított az országban, mint ahogy Olaszországban, Horvátországban és a Balkán más államaiban is.

Ezzel szemben Lengyelországnak kellemesebb a klímája, miközben a társadalma befogadó és a kultúrája gazdag.

Lengyelország balti-tengeri partvidéke régóta népszerű nyári utazási célpont a lengyelek körében, de az utóbbi években a külföldi turisták körében is felkapott.

A lengyel statisztikai hivatal adatai szerint az első negyedévben a turisták száma már meghaladta a Covid–19-járvány előtti szintet. Ebben az időszakban Lengyelországban 7 millió vendégéjszakát töltöttek, ebből 1,35 milliót külföldi turista vett igénybe. A hivatal legfrissebb adatai szerint májusban 602 ezer külföldi kereste fel az országot, ami 31 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – idézte az adatokat a Notes from Poland.

A járvány előtti évben, 2019-ben Lengyelországban 18,7 millió vendégéjszakát töltöttek a turisták, ami a 13. legnépszerűbb célponttá tette az országot az Európai Unióban.

Melyek voltak a legnépszerűbb utazási célok az Európai Unióban?

A legnépszerűbb Spanyolország volt 299 millió vendégéjszakával, majd

Olaszország 221 millióval,

Franciaország 136 millióval és

Görögország 120 millióval.

A Baltikum is egyre népszerűbb üdülési célpont

Egyre több turistát vonz Észtország, Lettország és Litvánia. A mindössze hatmillió lakosú Baltikumnak gazdag a kultúrája.