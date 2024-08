Pörögnek a horvát fesztiválok, magyarok százezrei tartanak a nyáron délnek

Az idén nyáron is magyarok százezrei nyaralnak Horvátországban, a rövidebb időre átkirándulók számát nem is tudjuk, és déli szomszédunkban programok sokaságával kedveskednek mindkét csoportnak. A fesztiválok augusztusban és szeptemberben is pörögnek, olykor alig kell autózni a magyar határtól – a Horvát Idegenforgalmi Közösség segítségével szemezgettünk a választékból.