Korlátozhatják a Szantorinire érkező turisták számát

Szantorini szigete az egyik legikonikusabb és legnépszerűbb görögországi úti cél a turisták körében. A látogatók miatt a beruházók azt is átalakítanák, ami miatt oly népszerűvé vált a sziget: a kinézetét. A turizmus egyszer s mindenkorra átalakíthatja a több évezrede organikusan fejlődő tájképet, ami ellen most a polgármester is szót emelt.

Változik Szantorini kinézete, ellehetetlenül ott az élet / Fotó: Shutterstock

Szantorini túlturizmustól szenved

„Egy alig 25 ezer lelket számláló helyen élünk, és nincs szükségünk több szállodára vagy több kiadó szobára. Ha tönkreteszed a tájat, egy olyan gazdag tájat, mint amilyen a miénk, akkor pont azt teszed tönkre, amiért az emberek egyáltalán idelátogatnak” – fogalmazott Nikosz Zorzosz a The Guardiannak.

Márpedig a szálláshelybővítésre szükség van a görög szigeten. Szakértők szerint csak az idén várhatóan több mint 3,4 millió turista látogathat el Szantorinire. A gyönyörű naplementéiről és egyedülálló természeti szépségéről híres területen 80 ezer szállodai férőhely lehet, ami a négyzetmétert tekintve több, mint bármely más görög turistacélponté – Koszt és Rodoszt kivéve.

A szigetre sorjában érkeznek a több száz főt hordozó turistahajók / Fotó: Shutterstock

„Nem akarunk olyanok lenni, mint Velence vagy Barcelona. Tudjuk, hogy ez így nem mehet tovább” – háborgott a polgármester.

Az építési bumm

A sziget mintegy ötödét már lebetonozták, és Görögország kormányzata további építési engedélyekre bólintott rá az elmúlt években. Az új szálláshelyeket olyan külföldi szállodaláncok és turisztikai befektetők létesítik, akik a szigetet a világ olyan részein népszerűsítenék, ahol még nem fedezték fel a turisták, azaz Kínában és Indiában.

Szantorinin hemzsegnek a turisták / Fotó: Shutterstock

Ez jól illik a görög kormány idegenforgalmi politikájába, amelynek célja, hogy

2028-ra közel 40 millió külföldi látogató érkezzen az országba.

Ez a szám 5,5 millióval több az idén várhatónál, és a görög népesség négyszerese.

Olga Kefalogianni turisztikai miniszter megfogalmazása szerint az a céljuk, hogy Görögország „globális idegenforgalmi hatalommá” váljon. Ehhez jó úton haladnak a görögök, már a tíz legnépszerűbb ország közé tartoznak.

Zorzosz szerint

a beépítés legalább annyira veszélyezteti a szigetlakók életkörülményeit, mint a klímaválság.

A független, harmadik hivatali ciklusát töltő polgármester aggódik, hogy nem lesz elég ivóvíz, és az infrastruktúra sem bírja el a turisták áradatát.