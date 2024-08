Sziget: lezárják a budai alsó rakpart egy részét

Az augusztus 7–12. közötti Sziget Fesztivál miatt, amelyet az Óbudai-szigeten tartanak meg, augusztus 15-én 20 óráig lezárták a budai alsó rakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a bevásárlóközpont parkolója között, az Óbudai-szigetet pedig már korábban lezárták – közölte a a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A Sziget szerdán kezdődik / Fotó: AFP

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a Mozaik utca környékén a megszokottnál jóval több gyalogosra kell számítani, a Szentendrei úton pedig a délutáni és esti órákban a szokottnál erősebb forgalom várható.

A BKK a fesztiválra érkezőknek a közösségi közlekedést ajánlja, szerdától augusztus 13-ig a H5-ös HÉV sűrűbben és éjjel-nappal jár a Batthyány tér és Aquincum, illetve Szentendre között. A 226-os autóbusz azonban rövidített útvonalon, a Nyugati pályaudvar és Aquincum között közlekedik, az Óbudai-szigetre nem tér be.

A Sziget CityPass by Budapest Card karszalaggal idén is díjmentesen vehető igénybe a közösségi közlekedés a fővárosban, hétfőtől augusztus 15-ig a BKK a Filatorigát HÉV-állomáson ideiglenes értékesítési pontot is működtet – tették hozzá.

Megváltozott a gyalogosútvonal a Szigetre

A fesztivál gyalogosútvonalai a korábbi évekhez képest megváltoztak, az idei évtől a HÉV Szentlélek téri megállója közelében levő H-hídi bejáraton már gyalogosok és kerékpárosok sem mehetnek be a fesztiválterületre, a Sziget főbejárata csak a HÉV Filatorigáttól néhány perces sétára levő K-hídon közelíthető meg.

