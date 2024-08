Felpörgették a turizmust a júliusi fesztiválok: ezekre a helyekre ment a legtöbb ember

Az idei fesztiválszezont július 3-6. között a Balaton Sound nyitotta, amelynek idén is Zamárdi adott otthont. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján ez idő alatt a település szálláshelyein több mint 12 ezer vendég 22 ezer éjszakát töltött el, így pörgetve fel a turizmust.

A Balaton Sound is felpörgette a helyi turizmust / Fotó: Németh Levente

Ezzel a vendégszám három és félszeresére, a vendégéjszakáké pedig közel háromszorosára nőtt a rendezvényt megelőző hét azonos időszakához képest.

Gárdonyban,

Velencén,

Sukorón,

Pákozdon

és Kápolnásnyéken

is növekedést tapasztalhattak a szállásadók július 10-14. között. Az eredetileg Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozójaként elindult EFOTT fesztivál során mintegy 3600 vendég éjszakázott a települések szálláshelyein. Ezzel a kiemelkedő főszezoni foglaltság is tovább erősödött: a megelőző héthez képest is több mint 10 százalékot nőtt a vendég és 20 százalékot a vendégéjszaka szám a településeken. A fesztivál egyik legfőbb nyertese Kápolnásnyék, ahol az EFOTT alatt a vendégek száma több mint duplájára, míg az általuk eltöltött éjszakák száma 143 százalékkal nőtt a korábbi héthez viszonyítva. De több mint 60 százalékkal bővült Sukoró, 24 százalékot nőtt Gárdony vendégéjszakáinak száma is a fesztivál alatt, a korábbi héttel összevetve.

Hasonló hatást eredményezett a Művészetek Völgye, amely július 19-28. között zajlott Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden. Az NTAK adatok alapján Kapolcs népszerűsége igencsak megugrott: a három, rendezvénynek helyszínt adó település összesen több mint 2 ezer vendéget fogadott. Az általuk eltöltött mintegy 8 ezer éjszakából több mint 6 ezret regisztráltak a kapolcsi szálláshelyek. A település teljes júliusi vendégforgalmának 93 százaléka így a fesztivál alatt keletkezett.

Szintén jelentős mértékben, a korábbi héthez viszonyítva negyedével több vendég érkezett Debrecenbe a Campus fesztivál során július 24-28. között. A szálláshelyeken megszállt 8000 vendég 15 ezer vendégéjszakát töltött a cívisvárosban. Mindez egyértelműen a belföldi látogatóknak volt köszönhető, számuk 66 százalékkal, az általuk eltöltött éjszakáké pedig 34 százalékkal haladta meg az előző hét azonos időszakát.