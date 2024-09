A Balatonnál új szelek fújnak: az őszelő hétvégéjén nagy volt a sürgés

Hosszabbodik a balatoni turistaszezon, az elmúlt hétvége erős forgalma is azt mutatta: nem érdemes arra számítani, hogy a nyári szezon augusztus 20-ával elvágólagosan véget ér a magyar tengernél – sőt még a tanévkezdés sem jelent határt.

A Balaton főszezonja lecseng, de nem ért véget, helyet találni már nem nehéz, de magányra ne számítsunk a strandokon / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Vasárnap személyes tapasztalat szerint nehéz volt, bár azért nem lehetetlen visszajutni vonattal az esti órákban a déli parti Zamárdiról Budapestre, a helyjegyek elfogytak, a nem helyjegyes járatokon is sokan állva utaztak, és a vonatok 5-15 perceket késtek. A zamárdi szabadstrandon maradt hely leteríteni a törülközőt a partnál, de azért tömegek fürdőztek a nyár végi kánikulában. A part menti büfék közül volt, amelyik már bezárt erre a szezonra, de megmaradt a hagyományos kínálat java a hekktől a lángoson és a palacsintán keresztül a gyrosig, az italkínálat is széles maradt. Nem volt kényelmetlen zsúfoltság, amikor nem lehet asztalt sem találni, de társaságban sem volt hiány. Nem zárt be a fagylaltos, és a gyereknek is mód volt ajándékot venni.

A nyárutói hétvégéről még nem állnak rendelkezésre forgalmi adatok, de a vasúti és a közúti forgalomból és a strandok képéből világosnak tűnt, hogy tömegek nem tekintették lezártnak a szezont, és igyekeztek egy-két napra kihasználni a meghosszabbodott kánikulát a Balatonnál – mondta a Világgazdaságnak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Most kicsit esik a hőmérséklet, de utána megint melegebb jön, szeptemberben még biztosan lesznek szép nyár végi-ősz eleji napok a Balatonnál

– tette hozzá.

A klímaváltozás segít és a szolgáltatások minősége is javul a Balatonnál

Sokan arra számítanak, hogy a klímaváltozás itt is megnyújtja a nyári szezont. Ha látszik is ilyen trend, természetesen nem kiszámítható, hogy évről évre kinyúlik-e a kánikula. Mindenesetre a Balatonnál igyekeznek biztosra menni, és egyre több és minőségibb szolgáltatást és programot kínálni a főszezonon kívül is, egész évben.

A meghosszabbodott nyárra pedig jól és rugalmasan reagáltak a szolgáltatók: több mint 1500-an vannak nyitva a térségben, erre tehát a most idelátogatóknak sem lehet panaszuk – büszkélkedett a szakember. Azok zártak be, akik nem tudták megoldani hosszabban a személyzet szezonális alkalmazását: ez teljesen normális, ők azok, akik a csúcsszezonra építik az üzletet – tette hozzá.