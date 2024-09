Athén is megelégelte az Airbnb-t, akár a terézvárosiak

Megelégelte a túlturizmust Athén, szigorú lépések jönnek

A görög kormányt aggasztja a sétahajóval érkező nyaralók nagyszámú beáramlása a turisztikai csúcshónapokban, ezért belépődíjakat vezetnek be. Emellett a szálláshelyekre kivetett klímaválsági adót is megemeli a kabinet. Az intézkedéscsomag a turistaáradat megfékezése mellett a kialakult lakhatási válságot is kezelni kívánja.