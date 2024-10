A turizmus a tét: népszerű Netflix-sorozaton veszett össze Párizs és Róma

Egy Netflix-széria miatt szólalkozott össze a francia elnök és Róma polgármestere. Az ok egyszerű: a népszerű sorozat komolyan felpörgette a francia turizmust. Megjelentek a tematikus túrák is, melyek a sorozat ikonikus jelenetein és helyszínein keresztül mutatja be a francia kultúrát.