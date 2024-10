Szezonális utazás: új slágerek születtek őszre, télre

A téli szezonra már vége az előfoglalási akciónak, de érdemes az aktuális kedvezményeket böngészni, nyárra viszont már november–decemberben megéri foglalni.

Omán alig hatórányi repüléssel elérhető Budapestről, a téli szezonális utazás egyik sztárja / Fotó: AFP

Omán idén is sztár úti cél

A tavalyi őszi-téli szezonban bemutatott Ománt a „Kelet Karibjaként” is emlegetik, nem csoda, hogy nagyon gyorsan belopta magát a magyarok szívébe is, hiszen ez a „télből a nyárba” úti cél mindössze hatórás közvetlen repülőútra van Budapesttől. Ráadásul árban is verhetetlen, a fehér homokos tengerparton ugyanis novemberben akár 400 ezer forintért is el lehet tölteni egy hetet négycsillagos szállodában, alkoholmentes, úgynevezett soft all inclusive ellátással.

Közvetlen óceánparti, ötcsillagos all inclusive ománi szállodába 500 ezer forintért lehet eljuni, amiben a repülőjegy és a transzfer ára is benne van. Érthető, hogy miért kapott nagyon sok tavalyi utas kedvet a visszatérésre, és még több új is felkeresni ezt a mesésnek tartott desztinációt.

Az ománi szervezett járatok október közepétől május elejéig hetente közlekednek Budapestről mindkét nagy iroda szervezésében, különböző településekre és szállásokra.

Az Ománnal szomszédos Egyesült Arab Emirátus több szegletébe is el lehet jutni magyar utazási iroda szervezésében,

a Kartago Tours a jól ismert Dubaj mellett egy másik emírségbe, Rász el-Haimába is szinte egész évben utaztat, akár kombinálva mindkét emírséget.

Örök klasszikus a Kartago Toursnál Egyiptom, ahová március elejéig menetrend szerinti járatokkal is el lehet jutni, de március elejétől charterrel is választható minden csomagajánlat a magyarok körében legismertebb Hurghadára. Aki elszökne a tél utolsó hetei elől, vagy a tavasz helyett már nyárra és tengerre vágyik, annak Egyiptom a téli szezon végén tökéletes választás.

Egyelőre az egzotikus szezon értékesítése zajlik, ott a tavalyi árakhoz képest számottevő különbség nem tapasztalható, de hamarosan meghirdetik a jövő nyári szezon kínálatát is. Árakban változást elsősorban az euróárfolyam alakulása hozhat, ez viszont egy utasokon és utazásszervezőkön is kívül eső kérdés.