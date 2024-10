Törökország az őszi szünet slágere - mutatjuk, hova utaznak most a legtöbben

Idén is rögtön az őszi iskolaszünet első napján száll repülőre a legtöbb magyar, és most is Spanyolországba, Olaszországba és az Egyesült Királyságba repülnek a legtöbben. Tavaly nem szerepelt viszont a top 10-ben Törökország, ahová másfélszer annyian utaznak idén, mint tavaly, és így a negyedik legnépszerűbb ország lehet a közelgő szünet időszakában. Felkerült a legnépszerűbb őszi úti célok listájára most az Amerikai Egyesült Államok is a Kiwi.com foglalási adatai szerint. Az átlagos repülőjegyárak 11 százalékkal emelkedtek, majdnem minden ötödik utazó kihasználja a meghosszabbított őszi szünetet, és hét–tíz napot tölt pihenéssel.