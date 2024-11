Karácsony: megmutatjuk, hová utaznak a magyarok és mennyiért

Még hetek választanak el minket a karácsonytól és a szilvesztertől, de november első heteire az utazásközvetítők arról számoltak be, hogy lassankén elkezdenek betelni a szálláshelyek. Nem késő-e még most elkezdeni keresni az év végi utazáshoz a szállást, milyen a választék? Erre kerestük a választ.

Egyre többen külföldre tervezik az év végi utazást / Fotó: Getty Images

Több évre visszanyúló tendencia, hogy karácsonyra és szilveszterre megtelnek a szállodák, vélhetően idén is ez várható – vélik a turisztikai szakemberek, akik szerint jól látható, hogy az emberek egy része tudatosan tervez: már előre bebiztosítja a karácsonyi vagy szilveszteri pihenést. Ez látható az idei adatokból is: a Szallas.hu novemberi adatai szerint a belföldi kínálat 85 százaléka már betelt, sőt a kereslet további élénkülésére számítanak, hiszen eddig egész évben magas volt a last minute foglalásaik aránya.

Melyek a legkedveltebb úticélok?

A Szallas.hu oldalán idáig beérkezett foglalások csaknem 40 százaléka hotelbe érkezett, az utazók egynegyede pihen majd apartmanban, a többiek vendégházban és panziókban. Az idei foglalások azt mutatják, a legtöbben, az Észak-Alföldre, a Balatonhoz és a Dél-Alföldre utaznak.

Az év végi ünnepekre szóló foglalásaik alapján a top 10 belföldi úti cél: Eger, Budapest, Pécs, Gyula, Zalakaros, Hajdúszoboszló, Debrecen, Siófok, Szeged, Hévíz.

Ilyenkor többen foglalják a wellness-ajánlatokat és keresik a kimondottan óévbúcsúztató, ünnepi csomagajánlatokat és programlehetőségeket, főként a szilveszter az erős. Ma már a házibulik helyett ugyanis a hotelekben ünnepelnek az év utolsó napján a baráti társaságok, ahol zenés estekkel, sztárfellépőkkel, bűvész produkcióval, gála vacsorával, pezsgős pohárköszöntővel várják őket.

Tavalyhoz és az előző évekhez hasonlóan az ünnepi időszakban elsőként a szilveszter telítődik, a frekventáltabb wellness hotelek már november végén teltházat jelentenek az év végére, így aki a szilvesztert utazással töltené, érdemes minél előbb lefoglalni a vágyott szálláshely ajánlatát.

Egyre kedveltebb a karácsonyi pihenés

Nem csak szilveszterkor utaznak azonban sokan, mind többen ünneplik a karácsonyt valamelyik belföldi szálláshelyen, ahol garantált az ünnepi hangulat: fenyőfa, karácsonyi dekoráció és különféle programok, mézeskalács készítés vagy díszítés fogadja az érkezőket és az ünnepi terítéken elérhető a bejgli, a halászlé is.