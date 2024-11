Már kilenc jégpálya nyílik a Balatonnál: sorra vettük a tóparti korcsolyázási lehetőségeket

Felvette a kesztyűt az enyhe teleket hozó klímaváltozás ellen a négy évszakos stabil vendégforgalomra törekvő Balaton, ahol idén már kilenc településen jelentették be, hogy műjégpályát nyitnak.

Jellemzően két-három hónapon át várják a helyieket és azokat a turistákat, akik szabadidejüket télen is a Balatonon kívánják tölteni a következő egy-két hétben megnyitó balatoni jégpályákon.

Beindul a korcsolyázási szezon

A legfrissebb kutatási eredményeink szerint 100 magyarból 88 számára a Balaton egyet jelent a nyárral, a meleggel, a stranddal, a lángossal, a fürdőzéssel; tehát elsősorban nyári desztinációként azonosítják a legtöbben, pedig a Balaton valójában jóval több ennél - mondta Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője, aki szerint a jégpályák kimondottan jól reprezentálják a téli Balaton sokszínűségét.

Elsőként most szombaton, azaz november 30-án Balatonlellén megnyit

a déli part legnagyobb, 1200 négyzetméteres egybefüggő műjégpályája, ahol

60 napon át lehet majd korcsolyázni,

területén ezer főt befogadó, fűtött fesztiválsátor is várja a magyar és a külföldi látogatókat szórakoztató, családi-, és gyermekprogramokkal, táncos eseményekkel.

A balatoni korcsolyázási lehetőséget keresőket máshol is várják, így

Balatonalmádi,

Balatonboglár,

Balatonfüred,

Nemesvámos,

Siófok,

Szigliget,

Zamárdi és

Veszprém is nyit egy-egy műjégpályát.

Hogy valójában milyen nagy az 1200 négyzetméter, azt jól példázza, hogy az osztrák császár is "csak" 989 négyzetméteren, a francia király pedig 760 négyzetméteren tudta fogadni vendégeit báltermében, vagyis a francia Versailles-i kastély tükörterme és a bécsi császári rezindencia, a Hofbburg báltermének nagysága is eltörpül a balatonlellei fesztiválhelyszín mellett – mondta Éskovács Péter turisztikai tanácsadó.

Kilenc helyen biztosan lesz jégpálya

