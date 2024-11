A nyáron előfordult tömeges késések, törlések már nem tapasztalhatóak, hiszen kevesebb járatot is kell ilyenkor kezelni a repülőtereknek, illetve a légiirányítóknak. Jelenleg az izraeli helyzet miatt vannak hosszabb menetidők egyes járatok esetében, illetve járatkiesés is. A Wizz Air nemrég jelentette be, hogy január közepéig felfüggeszti a járatokat Tel-Avivba – összegezte a helyzetet a Világgazdaságnak Horváth Balázs, a Repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-Travel Kft. ügyvezetője.

Most jönnek a nagy téli repülőjegy-akciók – érdemes az árengedményekre vadászni /Fotó: Kallus Gyögy / Világgazdaság

Milyen repülőjegy-akciók vannak?

A nagy őszi akciók szezonja augusztus végétől, szeptember végéig tartott a magyar utazók kedvelt egzotikus üdülőhelyeire,

ebben az időszakban általában villámakciókat hirdetnek, elsősorban a diszkont-légitársaságok.

Egyúttal elkezdenek már ekkor készülni a novemberi akciós időszakra, ahol nagyon kedvező halloweeni, vagy Black Friday promóciókkal lehet találkozni.

Az ázsiai felé ősszel és télen utazóknak érdemes felkészülni arra, hogy egyes légitársaságok plusz repülési idővel tervezik járataikat a már említett közel-keleti konfliktus miatt – figyelmeztet a Repjegy.hu üzemeltetője.

Kecsegtető szezonális utazási ajánlatok a magyar turisták számára:

a kínai légitársaságok kínálatában az idei télre régen nem látott, kedvező árak érhetők el,

melyekkel a hazai utazók kedvelt úti célokra tudnak remek ajánlatokat találni többek között Thaiföldre.

Mindeközben egyre népszerűbb a stopover, a hosszú járatok esetén az átszállóponton történő útmegszakítás. Ez egyre több légitársaságnál megtalálható ajánlat, ami lehet pár órás, vagy akár néhány napos városnéző lehetőség is, népszerűségének titka abban rejlik, hogy így

egy repülőjegy megvásárlásával több desztinációt is meg lehet látogatni

– erről érdemes a részletes ajánlatokért érdeklődni a repülőjegy értékesítőknél.

A 2024/2025 őszi téli szezon slágere a repülőjegy-értékesítések darabszáma alapján az európai városok közül Róma, London és Barcelona, a legnagyobb utasszám-növekedést azonban Nápoly és Isztambul érte el Budapestről.

Az egzotikus tengerparti desztinációk toplistáját Bangkok, Phuket és Dubaj vezeti, az európai tengerpartok közül pedig Málta, Tenerife és Catania alkotja az élbolyt – sorolta Horváth Balázs.