Terülj-terülj asztalkám a Mol Campus tetején

A pazarlásmentesség jegyében számos izgalmas megoldással rukkolnak elő a Virtu konyhájában, ahol

a kakas taréja például konfitálva kerül a paprikás csirke szószába,

a süllő csontjaiból készült halkocsonyát felkockázva tálalják a ceviche mellé, míg

a kacsáról leeső darabok tepertőként extra ropogós textúrát adnak a burgonyagombócnak.

Homár, kaviár, szarvasgomba, sütőtök és a többiek

A téli étlap koncepcióját ismertetve Lendvai Levente elmondta: olyan étlapot igyekeztek alkotni, ahol mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt. Így például a comfort food-ra vágyóknak kedveskednek a sütőtök krémlevessel, a luxusfogások kedvelőinek figyelmét pedig a Toriyama Wagyu steak-kel és szarvasgombás burgonyapürével keltik fel.

Szibériai tokhalkaviár házi blinivel, azaz orosz palacsintával / Fotó: VIRTU Étterem

Hangsúlyosak a köretek, az étlap exkluzív párosításokat kínál a főfogásokhoz, legyen szó akár kék kagylós rizsről pisztrángikrával, vagy szarvasgombás burgonyapüréről.

A séf a vasárnapi terülj-terülj asztalkám érzését akarja visszahozni,

a kombinációk, az ételpárosítások szabadságát kínálva vendégeinek.

Megmaradtak az étlapon a már ikonikusnak számító tételek is: a halászlé, a palócgulyás, a séf nagymamájától származó galuskás húsleves és a marhatatár is. Ott van az étlapon Ilonka néni kalácsa is, ami újabban a kevés helyen kapható sült kacsamáj mellett szerepel, amit karamellizált körtével tálalnak a májból kisült zsírokat barnacukorral és tokaji aszúval összefőzve elegyítő mártással.

A Virtu új menüje tehát izgalmas ízekkel, textúrákkal és illatokkal hív felfedezőútra, amelyek az első falat után is sokáig elkísérnek majd.