Történelmi időutazás és gasztroséta Kassán

Az idei nyári vendégforgalom növekedése már csaknem két számjegyű volt Kassán, ahol az ekkor elért negyedmillió vendégéjszaka zömében cseh, ukrán, lengyel, német és magyar vendégekhez kötődik.

Kassa nyüzsgő, színes város, ahová egyre több külföldi turista látogat el /Fotó: Shutterstock

Kassán az először és a sokadszor látogatókat is egyaránt magával ragadja az ápolt óváros szépsége és fiatalos nyüzsgése, az 1,2 kilométeres főutcával keresztezett történelmi óvárosban 23 szakrális épület található. A korzót apró üzletek és vendéglátóhelyek sokasága szegélyezi, a főtéren pedig Kassa leglátogatottabb nevezetessége, a Szent Erzsébet-székesegyház áll, pár lépésnyire a Nemzeti Színháztól és a nemrég felújított zenélő szökőkúttól.Kassa jellegzetességei közé tartozik a bőkezű helyi vendéglátás sokszínűsége, ami tökéletes vonzerő az erősödő turizmus számára.

Apropó, vendéglátás.

Szlovákiából még egyetlen étterem sem szerepel a Michelin-kalauzban, ami a helyi gasztroszektor képviselőinek nagy szívfájdalma, méltán. Tavaly már petíciót indítottak a nemzetközi elismerés kivívásáért az érintettek, amit már az első néhány napban több mint kétezer ágazati szereplő írt alá.

Michelin-csillagos vendéglátók

Egyelőre nincs szlovák Michelin-kalauz, de előbb-utóbb biztosan lesz, és nem lenne meglepő, ha mindjárt több kassai étterem is helyet kapna az ajánlott helyek listáján.

Kassa városi parkjában, a Nemzeti Kulturális Emlékhelyen tavaly nyitott meg a gyönyörűen felújított, már hajdan is korcsolya- és teniszpályával épült Villa Sandy, amelynek impozáns épületében kialakított étterem, a Seven alig 40 eurós sunday brunch-a azonnal a kassaiak nagy kedvence lett. Az itteni ízelítő alapján már biztosra mehet bárki, hogy visszatérve ebédre vagy vacsorára is különleges élményben lesz része, a gourmet vendégkört célzó csapat ehhez mindent, a tökéletesen felszerelt helyszínt és a tulajdonosok támogatását megkapja.

A Villa Sandy Kassán/Fotó: Shutterstock

A Villa Sandy hamarosan ötcsillagos szállodával egészül ki

– rajzolták fel a sokcsillagos jövőképet.

Igazi meglepetés, hogy Kassa óvárostól távolabbi, lakótelepekkel szegélyezett környékén milyen színvonalas konyhát visz az OhniskO Fire Dining & Brew Bar, ahol úgy hírlik, a legjobb tíz szlovák séf egyike főz. A hibátlan étel és borpárosítás mellé a különlegesen kedves kiszolgálás már csak hab a tortán, amire - mármint az édességre - már nem is vágyik az elégedett, jóllakott vendégsereg, tapasztaltuk meg.