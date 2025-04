Májusban már kinyit a Flava Beach – a fürdőzésre azonban még várni kell

Idén május elsején nyit ki a Kopaszi-gáton a Flava Beach Bár és Büfé, a hosszú hétvégére pedig négynapos majálisra várja a vendégeket.

Májusban már kinyit a Flava Beach / Fotó: Flava Beach

„A hosszú hétvége és a tartós jó idő örömére olyan programsorozattal szeretnénk megnyitni vendégeink, a helyi lakosok és a Flava Beach hangulata iránt érdeklődők számára az új szezont, amelyben mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelő szórakozást. Célunk, hogy első évünkre építve, idén is kiemelkedő minőségű szolgáltatással színesítsük a Kopaszi-gát kínálatát” – mondta el az üzemeltető.

Az idén új szolgáltatásokkal is bővül a Flava Beach kínálata, a látogatóknak lehetőségük lesz vízibicikli és SUP bérlésre is. A tavalyi évben közkedvelt kivetítőn idén is rendszeresek lesznek a filmvetítések és a sportközvetítések.

A cég a közleményében azonban hozzátette, hogy

a Flava Beach területén májusban még nem indul el a strandszezon.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy végleg bezárt a Kopaszi-gát mellett működő SHO Beach. A strand még 2021-ben nyílt meg egy 300 millió forintos beruházás keretében. Az üzemeltető akkor azt közölte, hogy a terület tulajdonosa miatt nem folytathatták a működést a Lágymányosi-öbölben. A strand az elmúlt években veszteségesen működött, az első nyarán mindössze 6 millió forintot termelt a jegyeladásokból.

A SHO Beach 2024-ben zárt be, majd ugyanebben az évben, ugyanazon a helyszínen megnyílt a Flava Beach.

A Flava Beach a Botaniq Collection alá tartozik: a konglomerátum több hotelt (Botaniq Turai Kastély, Dorothea Hotel, Verno House), illetve éttermet (Alelí, Bibo, Flava Cafe and Brunch, Flava Kitchen and More) és welnesst (Melea) is üzemeltet.