A Rudas fürdő honlapján egy felugró ablakban tájékoztatják a látogatókat: „A fürdő 14 éves kor alatt nem látogatható.” A Széchenyi fürdő honlapján szintén felugró ablakban közölték, hogy augusztus 1-jétől nem fogadnak 14 év alatti vendégeket – írta meg a 24.hu.

Megtiltják a 14 éves kor alattiaknak a belépést két budapesti fürdőbe – ez az oka / Fotó: Kállai Márton/Mediaworks

Az üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH) a honlapokon nem részletezte, hogy mi áll a korhatár-korlátozás bevezetése mögött.

A Turizmus.com megkérdezte a társaságot a döntés hátteréről, amire az alábbi választ adták: a közfürdők üzemeltetését szabályozó legújabb jogszabály, az 510/2023. (XI. 20.) kormányrendelet szigorú előírásokat tartalmaz a gyermekek gyógyvízben történő fürdőzésére vonatkozóan.

A rendelet értelmében 14 éven aluli gyermekek gyógymedencében és gyógyászati célú medencében nem fürdőzhetnek, kivéve orvosi rendelvény alapján.

A BGYH válaszában felhívta a figyelmet arra is, hogy már több évtizede ismert, hogy a gyógyvizes medencék használata nem ajánlott 14 éven aluliak számára, mivel a 36–40 °C-os vízhőmérséklet megterheli a szív- és érrendszert, a gyógyvizek összetétele pedig orvosszakmai vélemények szerint kedvezőtlenül hathat a hormonális fejlődésre.

Ennek érdekében a Rudas és a Dandár fürdőt már 2022 áprilisa óta nem látogathatják 14 éven aluliak, és fürdőkben pedig figyelmeztető táblákat is elhelyeztek.

A jogszabály most ezt a korábbi gyakorlatot tette kötelezővé és szigorúbbá.

A BGYH azt írta, hogy a Széchenyi fürdő valamennyi medencéje gyógyvízzel üzemel, így a beltéri termálrészlegen található mind a 18 gyógymedence kizárólag 14 éven felüli vendégek számára használható.

„A kültéri medencék ugyan szűrő-forgatós rendszerűek és kevert vízzel üzemelnek, de mivel ezek vízbázisa is gyógyvíz, és a szabályozás betartatása eddig nem bizonyult sikeresnek, a rendelet teljes körű betartása érdekében a Széchenyi fürdőben mostantól csak 14 éven felüli vendégeket tudnak fogadni” – fogalmazott a BGYH.

Az üzemeltető hozzátette: a BGYH számos olyan fürdőt üzemeltet, ahol kifejezetten gyermekek fogadására alkalmas medencék is találhatók. Ilyen például a Palatinus, a Paskál, a Pesterzsébeti és a Csillaghegyi fürdő is, melyek egész évben várják a 14 éven aluliakat szülői felügyelettel. Emellett a nyári időszakban a Római és Pünkösdfürdői strandok is fürdőzési lehetőséget kínálnak a gyermekeknek.