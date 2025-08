Ha Horvátország drága, menjünk Boszniába – hamarosan komoly ellenfelet kaphat déli szomszédunk

Horvátország a magyarok tengerparti üdülésének egyik legkedveltebb helyszíne napjainkban is. Az egyre dráguló horvát turisztikai szolgáltatások miatt viszont érdemes kipróbálni keleti szomszédját, Bosznia-Hercegovinát is, amely változatos kínálata és jóval kedvezőbb árai miatt is vonzó lehet.