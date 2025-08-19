Idegenvezető a zsebben: teljesen megváltoznak a városnéző túrák

Egy új applikáció különleges élményt nyújt az utazóknak, lehetővé téve számukra, hogy a felfedezésre váró városokban anélkül merüljenek el, hogy ki kellene fizetniük az idegenvezetés sokszor borsos árát. A Le Walk nevű alkalmazás mesterséges intelligenciát használ a lebilincselő történetmeséléshez, amihez kiváló helyi idegenvezetők szakértelmét hívják segítségül – írja az Origo.

A Le Walk applikáció teljesen átalakíthatja az idegenvezetést / Fotó: Paradise at risk / Shutterstock

Az alkalmazás, amelyet néhány volt TikTok-alkalmazott fejlesztett ki, ingyenesen letölthető iOS-re. „A Le Walk lényege az utazás élményének fokozása” – mondta Aaron Sekhri, a Le Walk társalapítója a Travel + Leisure-nek. Maj hozzátette:



Célunk, hogy a világ legjobb idegenvezetőit minden egyes utazó számára elérhetővé tegyük, függetlenül a költségektől, az időzítéstől vagy a nyelvtől.

A cél az volt, hogy az utazók a látnivalókat nézzék, ahelyett, hogy a nevezetességekkel kapcsolatos legfőbb tudnivalókat keresgetnék a telefonjukon.

Egyre több városra fejlesztik ki a Le Walkot

Az appba bejelentkezve a felhasználók igény szerinti körsétákat találnak, amelyeket egy profi idegenvezető közvetlenül a fejhallgatójukba narrál – anélkül, hogy nagy csoportban kellene lenniük, vagy nehezen hallanák az idegenvezetőt. A Le Walkkal vezetett látogatást lehet tenni például a párizsi Louvre haute couture kiállításán az „Haute & Historical” túrával, az „Emily Párizsban” című hangalámondásos idegenvezetéssel pedig megismerhetők a népszerű sorozat ikonikus forgatási helyszínei.

A második világháború iránt érdeklődők lenyűgözőnek találják majd a „Párizs ég?” túrát, amely „feltárja a náci megszállás ma is jelen lévő sebeit, valamint bemutatja az ellenállás, az árulás és a túlélés lebilincselő történeteit”. A túrák számos témában elérhetők, többek között a művészeti sétáktól az építészeten, a történelmen át a kulináris élményekre fókuszáló kirándulásokig. Ide kattintva elolvashatja a teljes cikket, amelyből az is kiderül, mely városokban lehet már ilyen „vezetett” túrákat tenni.