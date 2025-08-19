Idegenvezető a zsebben: teljesen megváltoznak a városnéző túrák

Egy új applikáció különleges élményt nyújt az utazóknak, lehetővé téve számukra, hogy a felfedezésre váró városokban anélkül merüljenek el, hogy ki kellene fizetniük az idegenvezetés sokszor borsos árát. A Le Walk nevű alkalmazás mesterséges intelligenciát használ a lebilincselő történetmeséléshez, amihez kiváló helyi idegenvezetők szakértelmét hívják segítségül – írja az Origo.
Az alkalmazás, amelyet néhány volt TikTok-alkalmazott fejlesztett ki, ingyenesen letölthető iOS-re. „A Le Walk lényege az utazás élményének fokozása” – mondta Aaron Sekhri, a Le Walk társalapítója a Travel + Leisure-nek. Maj hozzátette:
Célunk, hogy a világ legjobb idegenvezetőit minden egyes utazó számára elérhetővé tegyük, függetlenül a költségektől, az időzítéstől vagy a nyelvtől.
A cél az volt, hogy az utazók a látnivalókat nézzék, ahelyett, hogy a nevezetességekkel kapcsolatos legfőbb tudnivalókat keresgetnék a telefonjukon.
Az appba bejelentkezve a felhasználók igény szerinti körsétákat találnak, amelyeket egy profi idegenvezető közvetlenül a fejhallgatójukba narrál – anélkül, hogy nagy csoportban kellene lenniük, vagy nehezen hallanák az idegenvezetőt. A Le Walkkal vezetett látogatást lehet tenni például a párizsi Louvre haute couture kiállításán az „Haute & Historical” túrával, az „Emily Párizsban” című hangalámondásos idegenvezetéssel pedig megismerhetők a népszerű sorozat ikonikus forgatási helyszínei.
A második világháború iránt érdeklődők lenyűgözőnek találják majd a „Párizs ég?” túrát, amely „feltárja a náci megszállás ma is jelen lévő sebeit, valamint bemutatja az ellenállás, az árulás és a túlélés lebilincselő történeteit”. A túrák számos témában elérhetők, többek között a művészeti sétáktól az építészeten, a történelmen át a kulináris élményekre fókuszáló kirándulásokig. Ide kattintva elolvashatja a teljes cikket, amelyből az is kiderül, mely városokban lehet már ilyen „vezetett” túrákat tenni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.