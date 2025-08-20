Vigyázat Horvátországban, Fiume környékére már vörös riasztást adtak ki

Horvátországban nyaraló hazánkfiai számára is fontos információ: az Állami Hidrometeorológiai Intézet (DHMZ) vörös riasztást adott ki zivatarok miatt a rijekai térségre augusztus 21., csütörtök napjára. Ezt a DHMZ a honlapján közölte szerdán – jelentette a Jutarnji list.
A közlemény így fogalmaz:
Reggel zivatarok (várhatók) orkánerejű széllel és heves záporokkal kísérve. A zivatarok valószínűsége meghaladja a 80 százalékot
A lakosságnak azt tanácsolták, hogy tegyenek óvintézkedéseket, és kövessék az illetékes hatóságok útmutatásait – írta a lap.
Kiterjedt és heves viharok várhatók, életveszélyes villámlással, jégesővel, villámárvizekkel és orkánerejű széllel. Közlekedési fennakadásokra és áramkimaradásokra is számítani kell. A megszokott közlekedési útvonalak jelentős zavara is lehetséges. Kerüljék az indokolatlan utazást
– figyelmeztett az intézet.
A Nyugat-Európa felett húzódó termobárikus völgy, amelyhez egy magassági ciklon is kapcsolódik, pénteken leereszkedik a Földközi-tenger térségébe, majd átvonul Horvátország felett, nedves és labilis légtömeget hozva régiónk fölé – magyarázták.
Horvátország felett a légkör nagyon labilissá válik. A felhőzet és a délnyugati szél erősödése mellett – amely az Adrián erős, helyenként viharos is lehet – kifejezetten intenzív záporokra, villámlással kísért esőkre és helyi zivatarokra is számítani kell.
Megérkezik az ítéletidő Magyarországra délről, az ünnep utánra készítsük az esőkabátot
Veszélyjelzést adott ki a HungaroMet Zrt. Az időjárás az augusztus 20-i ünnepet követően romlik el az előrejelzés szerint.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.