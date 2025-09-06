Így függ össze a Balaton, a négy évszakos turizmus és a nyaralás utáni letargia

A kutatásokban sokszor emlegetett nyaralás utáni motiválatlanságra tudatos stratégiákkal lehet válaszolni. A rosszkedv elkerülésében segíthetnek az akár egynapos vagy hétvégi kirándulások, különösen, ha a természethez kötődnek.
Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója szerint az utazás utáni motiválatlansággal nemcsak itthon küzdünk. Megoldás is kínálkozik erre a szövetség szerint.
„Ha túl is vagyunk a nyári utazásokon, mindig van lehetőség arra, hogy fokozatosan szoktassuk magunkat vissza a hétköznapokba. És miért ne törhetnénk meg a hétköznapokat egy-egy remek hétvégi kirándulással, kulturális programmal, gasztronómiai élménnyel, amire bőven van lehetőség a Balatonnál egész évben – javasolja Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
Itt lép be
a négy évszakos turizmus szerepe a magyar tengernél,
ami a kormányzat részéről régóta cél. Ezt nem egész éves főszezonként kell elképzelni, hanem pontosan ezekre az egynapos programokra, a hétvégékre koncentrál és ösztönzi a szolgáltatókat a nyitvatartásra.
Fekete Tamás szerint a tó körül több mint 1500 szolgáltató tart egész évben nyitva.
Programlistát is ajánlanak, amelyet az Origo cikke közöl.
