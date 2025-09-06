Magyarországon van a világ egyik legjobb étterme: itt a friss rangsor a különleges vendéglátóhelyekről

A nemzetközileg elismert útikalauz szerint az étkezés minden borvidéken az utazás fénypontja, de ezek a látványos helyek hosszabb időtöltést, akár egy egész nyaralást is megérnek. A világ legrangosabb szőlőültetvényein található borászat-éttermek a finom borok mellett sokszor különleges látványt is kínálnak, a spanyolországi Ribera del Duero lankás szőlőtőkéitől kezdve a kastélyokkal tarkított bordeaux-i tájig – írja az Origo.
A Michelin Guide augusztusban olyan borászat-éttermekről közölt összeállítást, amelyek nemcsak gasztronómiai tekintetben kiemelkedőek, hanem mesés környezetben is fekszenek.
A 18-tagú ranglistán egy magyar vendéglátóhely is helyet kapott, a villányi Sauska 48, amellyel kapcsolatban a Michelin Guide azt emeli ki, hogy rusztikus ételek modern változatát kínálja.
A teraszról pazar kilátás nyílik a második generációs villányi pincészet szőlőskertjeire, a cabernet sauvignon és a syrah szőlőfajtákkal. A 48 férőhelyes létesítmény borlapján a környező szőlőültetvényekről származó vörös és rozé borok, valamint a család Tokajban található másik pincészetének fehérborai szerepelnek.
A környék gazdaságai és gyümölcsösei – valamint a pincészet jelenlegi termékei – inspirálták Bicsár Attila séf házias magyar konyha étlapját, amely a vajas mártással és nektarin salsával készült káposztás tésztától a rebarbarás, sült polentás fürjmellig terjed. Ha arra is kíváncsi, hogy milyen rangos társaságban szerepel a magyar étterem, kattintson ide.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.