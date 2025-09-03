Kitört a botrány: fizetésképtelenné vált egy hatalmas utazási iroda

A román Cocktail Holidays utazási iroda a napokban fizetésképtelenséget jelentett be, így több száz utas nyaralása került veszélybe – számolt be a Maszol nyomán az Origo. Egyes utasok arról számoltak be, hogy a repülőtéren újra ki akarták velük fizettetni a jegyet, másokat a szállodából akartak kidobni. A helyzet súlyos volta miatt még a gazdasági minisztérium válságstábja is összeült, 677 külföldön tartózkodó turistát azonosítottak be, akiknek többségét még a hét végén hazautaztatták Romániába.

Fizetésképtelenné vált a román Cocktail Holidays utazási iroda / Fotó: Cocktail Holidays / Facebook

Elkerülhető lett volna a Cocktail Holidays fizetésképtelenné válása

Alin Burcea, a turisztikai ügynökségek országos egyesületének (ANAT) elnöke szerint a helyzet elkerülhető lett volna, ha évekkel ezelőtti javaslatukra létrehoztak volna egy országos garancialapot. Valószínűnek tartja, hogy az ügynökség csődvédelmet kér majd, a turistáknak pedig azt tanácsolta, hogy ha a Cocktail Holidaystől vásárolták az üdülési jegyeiket, akkor ne szálljanak repülőre, először ellenőrizzék, hogy kifizették-e a nevükben a légitársaságot és a szállodát.

Az egyik legrégebbi román utazási irodáról van szó, 1993-ban alapította Dan Goicea, aki egyben az ANAT alelnöke is.

A román utazási iroda fizetésképtelenségét érdemes szélesebb összefüggésbe is helyezni, ugyanis az elmúlt időszakban a pénzügyi instabilitás rányomta a bélyegét az európai turisztikai ágazatra – erről itt olvashat részletesebben.