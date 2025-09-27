Ezeknél a városoknál az egész világon nincsenek jobbak

A városok ranglistáját több mint 18.500 helyi lakos megkérdezése nyomán készítik el, akik elmondják véleményüket városuk éjszakai életéről, ételeiről és kultúrájáról, a megfizethetőségről, valamint olyan dolgokról, mint a boldogság, a zöldterületek mennyisége, az új emberekkel való könnyű megismerkedés lehetősége vagy a gyalogosbarát közlekedés – írja az Origo. Véleményük, illetve a Time Out szakértőinek szavazatai alapján készül el a földkerekség legjobb városainak rangsora, ahol a legkellemesebb élni, illetve, amelyeket érdemes felkeresni.

A földkerekség legjobb városainak ranglistáját Bangkok vezeti / Fotó: Unsplash

A földkerekség legjobb városai a Z generáció szemével

Az persze, hogy mitől válik nagyszerűvé egy város, generációról generációra nagyon eltérő lehet – és a magazin ezúttal azt szerette volna megtudni, hogy mit gondolnak erről a mai huszonévesek? A kutatás ugyanazzal a módszerrel készült, mint a „Legjobb városok” felmérésük, de kifejezetten a 30 év alattiak válaszaira szűrve. Ez a globális rangsor tehát a Z generáció véleményét tükrözi.

S hogy mi is számít fontosnak a mai fiatalok számára egy városban? Következzen a magazin néhány Z generációs munkatársának a véleménye ezzel kapcsolatban. „Az egyetlen tényező a megfelelően hozzáférhető kulturális színtér” – mondja Ed Cunningham, a Time Out londoni és brit hírszerkesztője. „Hozzáférhető abban az értelemben, hogy bárki részt vehet benne, zenélhet vagy művészeti kiállításokat tarthat, de az emberek számára is elérhető, akik rendezvényekre és kiállításokra járnak. Ha egy város művészeti és kulturális színtere sznob és megközelíthetetlen, akkor mi értelme van az egésznek?”

A kedvenc városaim gyalogosan is bejárhatók, mert ez a legélvezetesebb módja a felfedezésnek

– teszi hozzá Liv Kelly, a Time Out utazási szakírója.

Elöljáróban annyit elárulhatunk, hogy Thaiföld fővárosa, Bangkok végzett a rangsor élén, a boldogság (a Z generáció 84 százaléka mondja, hogy boldogan él itt) és a megfizethetőség (71 százalék szerint ez egy pénztárcabarát város) terén elért magas arányszámoknak köszönhetően. Remek hely új emberekkel való találkozásra is: a bangkoki Z generációs városlakók említik a legnagyobb valószínűséggel, hogy könnyű barátokat szerezni a városukban.