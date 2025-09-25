Egy panellakás áráért letelepedhetünk ezeken a festői, trópusi helyeken

Ha a karib-tengeri szigeteken keres valaki eladó ingatlant, nem csak a varázslatos strandok és a gondtalan életvitel jelent vonzerőt, hanem egyre több ingatlanhirdetésben jelenik meg, hogy állampolgárságot is kínálnak az ott lakást vásárlóknak – írja az Origo.

Karib-tengeri szigetek állampolgárságot kínálnak ingatlanvásárlás fejében / Fotó: Sven Hansche / shutterstock

A régió öt szigetországa – Antigua és Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Kitts és Nevis, valamint Saint Lucia – már 200 000 dollártól (kb. 66,4 millió forint) is kínál ilyen befektetési állampolgárságot (CBI), amivel párhuzamosan megtartható a meglévő állampolgárság.

Ezeknek az országoknak az útlevelei vízummentes belépést biztosítanak a világ mintegy 150 országába, beleértve az Európai Unió schengeni övezetének tagjait és az Egyesült Királyságot is. A tehetősek számára pedig a szigeteken biztosított adómentesség, például az árfolyamnyereség utáni vagy az örökösödési adó, illetve bizonyos esetekben a jövedelemadók teljes hiánya további jelentős vonzerőt jelent.

Elözönlik a vásárlók a karib-tengeri szigetek ingatlanpiacát

Nem csoda, ha Antigua és Barbudán az ingatlanközvetítők például nehezen tudják tartani a lépést a kereslettel. Nadia Dyson, a Luxury Locations tulajdonosa arról számolt be a BBC-nek, hogy a vásárlók akár 70 százaléka is állampolgárságot szeretne, és túlnyomó többségük az Egyesült Államokból érkezik. „Tavaly ilyenkor szinte kivétel nélkül ún. életstílus-vásárlók voltak és csak néhány, itteni állampolgárságra áhítozó vevő” – mondja az ingatlanos szakember.

A Henley & Partners szerint az elmúlt évben az amerikai állampolgárok adták a CBI-kérelmek nagy részét a Karib-térségben, emellett Ukrajna, Törökország, Nigéria és Kína tartozik a kérelmezők leggyakoribb származási országai közé. Hozzáteszik, hogy a karibi CBI-programokra irányuló kérelmek száma összességében 12 százalékkal nőtt 2024 negyedik negyedéve óta.

Kitűnő példát kínál a kanadai Halifaxban élő Robert Taylor, aki ingatlant vásárolt Antigua és Barbudán, és azt tervezi, hogy még az idén nyugdíjba vonul. „Antiguát azért választottam, mert fantasztikusan tiszta a tenger vize és nagyon barátságosnak találom az embereket.”

Ezeknek a programoknak a bevezetése azonban korántsem volt mentes a vitáktól.

„Amikor az antiguai kormány 2012-ben először vetette fel az útlevéleladások ötletét, akkora volt a tiltakozás, hogy tüntetők vonultak az utcára” – emlékszik vissza Gisele Isaac, a képviselőház volt elnöke. „Az emberek úgy érezték, hogy úgymond eladjuk az identitásunkat olyanoknak, akik semmit sem tudnak rólunk” – mondja.

Hatalmas üzletről van szó, de lehetnek árnyoldalai is – erről itt olvashat bővebben.



