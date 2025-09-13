Igazi turistamágnes lehet, ha megnyit a világ legnagyobb múzeuma

A világ legnagyobb múzeuma a tervek szerint a 20. század elején homokkőből emelt építészeti remekműben, az Új-Delhi Központi Titkárság épületében nyílik meg, amely India függetlenné válása óta, 1947-től az ország központi kormányzati székhelyeként szolgált – számolt be az Origo.

India történelmi épületében nyit majd meg a világ legnagyobb múzeuma / Fotó: Martin Mergili

Volt államigazgatási központban kap helyet a világ legnagyobb múzeuma

Az 1931-ben Edwin Lutyens és Herbert Baker tervei alapján épült kormányzati komplexum a brit birodalmi uralom szimbólumaként indult, majd 1947-től az indiai államigazgatás központja lett. Nemrégiben Narendra Modi miniszterelnök kezdeményezésére született döntés az átalakításáról: a központi titkárság több ezer helyiségéből közel ezer szobát alakítanak át, amelyekben mintegy 30 ezer régészeti és kulturális emléket helyeznek el.

A Yuge Yugeen Bharat – „örökkévaló India” – névre keresztelt intézmény váltja a jelenlegi Nemzeti Múzeumot, nyolc tematikus egységben vezetve végig a látogatót India történelmén.

Az Origo szerint a projekt túlmutat egy egyszerű múzeumfejlesztésen: India nemzetközi imázsát és turisztikai vonzerejét is erősítheti. Bár a kiutazó indiai turisták száma tavaly már meghaladta a 30 milliót, a beutaztatásban még mindig elmaradás tapasztalható. Az indiai turizmus további számairól és arról, hogy mikor nyílhat meg a világ legnagyobb múzeuma, az Origón olvashatók további részletek.