Rendkívüli nemzetközi elismerést kapott egy festői magyar falu

Hosszúhetény egy csodás fekvésű település a Mecsekben. Most egy nemzetközi versenyen rangos elismerésben részesült, ugyanis bekerült a világ legjobb turisztikai falvai közé.
Világgazdaság
2025.10.20, 17:16

Az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UN Tourism) a világ legjobb turisztikai falvai közé (World Best Tourism Villages) választotta Hosszúhetényt – adta hírül az Origo. „A rangos elismerést a kínai Anjiban megrendezett díjátadón nyújtották át” – osztotta meg közösségimédia-oldalán a jó hírt a település polgármestere, Csörnyei László.

Hosszúhetény a világ legjobb falvai közé került / Fotó: Wikipédia

Történelmi pillanat Hosszúhetény életében

„Több mint 270 jelentkező közül, 65 országból választották ki a világ legkiemelkedőbb turisztikai falvait, és óriási büszkeség számunkra, hogy egy baranyai település is felkerült erre a nemzetközi listára” – fogalmaz a polgármester. Úgy érzik: ez az elismerés nemcsak a gyönyörű természeti értékeiknek és kulturális örökségüknek szól, hanem annak is, hogy nagyobb fejlesztések vagy turisztikai létesítmények nélkül, a helyi közösség összefogásával tudtak példát mutatni a turizmus terén.

Egy vidéki település számára ennél nagyobb szakmai elismerést aligha lehet kapni a nemzetközi turizmusban — ez valóban történelmi pillanat Hosszúhetény életében.

A díjátadón Benkő Bianka fenntartható turisztikai szakértő képviselte a települést, aki a projektet vezette és megírta a pályázatot. A háttérmunkát Poór Gabriella segítette szakértelmével és helyismeretével. 

A döntést több mint ötven nemzetközi zsűritag hozta meg titkos értékelés alapján. 

Hosszúhetény emellett egy másik jelentős nemzetközi megmérettetésen is sikeresen szerepelt – erről itt olvashat bővebben.

 

