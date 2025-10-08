Százezreket mozgattak meg a balatoni események – idén azonban váratlan közhangulat is érzékelhető volt

Az elmúlt hónapok tapasztalatait és eredményeit szakmai körben összegezte a Mol Nagyon Balaton, amely 2013 óta minden évben számos eseményt támogat.
2025-ben 730 ezer turistát vonzott.
„Az indulás óta fontos küldetésünk, hogy a Balatont a kulturális események által a belföldi turisták szemében a lehető legmagasabb polcra helyezzük. A Mol Nagyon Balaton részben egy védjegy, amely megmutatja, hogy melyek a leginkább nívósnak mondható tömegrendezvények és fesztiválok, amelyek a minőségi turizmus terén igen fontos szerepet töltenek be.
Olyannyira, hogy az idei évben tavasztól ősz elejéig 730 ezren utaztak a Balatonra kifejezetten ezekre az eseményekre”
– mondta Lobenwein Norbert, a Mol Nagyon Balaton egyik alapítója.
A Mol Nagyon Balatonhoz kapcsolódó események közösen közel 5000 programot hoztak létre az elmúlt fél évben. Több százan adtak koncertet idén a Balaton partján, számos nemzetközi zenész lépett fel a Paloznaki Jazzpiknik, a VeszprémFest, a Plázs Siófok és a Strand Fesztivál eseményein.
Az idén 20 éves Kultkikötő működése pedig abban számít különlegesnek, hogy az idén a Best of Balaton életműdíjával kitüntetett Nagy Viktor szervező és társulata több helyszínen rendszeres színházi programmal gazdagítja a balatoni kínálatot. A Plázs Siófok egész nyári koncertsorozata mellett a veszprémi Gyárkert és a Balatonakarattyán működő Peter’s Terasz kínált állandó programokat, utóbbi még október elején is.
A Mol Nagyon Balaton programjai kivétel nélkül belépőjeggyel látogathatók.
„Általánosságban stagnálás jellemezte a fizetővendégek létszámát és szokásait, amelyet a várakozásnál jobb eredménynek tartanak. Néhányan a programok bővülésének és a vendégeik lojalitásának köszönhetően némi növekedésről számoltak be. Ilyen a Művészetek Völgye, a Peter’s Terasz, vagy éppen a Strand Fesztivál, de volt, ahol csökkent a résztvevők száma” – mondta Fülöp Zoltán, a Weekend Event vezetője.
Miközben a költségek kivétel nélkül minden helyszínen nőttek, a szponzorációs bevétel és az egy főre jutó fogyasztás szinte sehol nem emelkedett.
A Mol Nagyon Balaton szakmai körben végzett felmérésében többen a váratlan nehézségek között említették a politikai közhangulat érezhető jelenlétét a fesztiválokon és más programokon. Problémának nevezték az árvaszúnyogok megjelenését, és zavaróan tartós jelenlétét is. Erről szinte minden szervező szót ejtett.
A fejlesztési elképzelések terén a legtöbben még a tervezési fázisnál járnak, elengedhetetlennek tartják a folyamatos építkezést, a színvonal emelését, de általánosságban óvatosság jellemzi a válaszokat.
A Mol Nagyon Balaton és partnerei a VisitBalaton365 csapatával közösen törekvésüknek tartják a szezon meghosszabbítását, illetve azt, hogy a nyári időszakon túl is élettel teljen meg a tó környéke.
Sokan a 12 hónaposnál rövidebb, de a mostaninál hosszabb időszak működtetését tartják lehetséges iránynak, illetve azt, hogy több települést érintő eseményekkel célozzák meg a potenciális turistákat. Erre több pozitív példa is született az elmúlt időszakban, amilyen például a balatoni gasztronómia ünnepeként működő Taste Balaton, vagy éppen az advent környéki események.
