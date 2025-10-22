Deviza
Kereszttűzben a turisták a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, szigorú intézkedéseket hoztak

Egymás után próbálnak fellépni a népszerű spanyolországi turisztikai központok a túlturizmus ellen. Legutóbb Palma de Mallorca városa hozott ilyen rendelkezéseket.
Világgazdaság
2025.10.22, 18:30

Palma de Mallorca városa betiltotta az új turisztikai célú ingatlanok létesítését a népszerű üdülőhelyen – számolt be róla az Origo. A városvezetés fellép a túlturizmus és az illegális szálláshelyek ellen, valamint a minőségi turizmus előmozdítása érdekében.

Palma de Mallorca
Palma de Mallorca fellép a túlturizmus ellen / Fotó: Unsplash

Palma de Mallorca elindult a minőségi turizmus felé

A városban 639 turisztikai bérlemény rendelkezik engedéllyel, ezek továbbra is fogadhatnak vendégeket. Ha azonban a turisztikai bérlemények közül valamelyik bezár, helyettük nem lehet új idegenforgalmi célú ingatlanokat regisztrálni – írja az Independent.

A turisztikai bérlakáspiacon már jelentős csökkenés tapasztalható, Palmában tavaly augusztusban 17,4 százalékos visszaesést mértek, szemben a 25, idegenforgalmilag legjelentősebb spanyol város átlagos 3,7 százalékos csökkenésével.

Emellett további intézkedéseket is bejelentettek, beleértve új hostelek nyitását és a meglévők átalakítását – ezek olyan opciót jelenthetnek, amelyek nem károsak a városra nézve. 

A partihajókat is kitiltották a város tengerparti övezetéből, ez a rendelkezés jövőre lép hatályba.

A turisták száma Palmában az elmúlt két évben 2 százalékkal csökkent, és 4,57 százalékkal a járvány előtti 2018-as évhez képest. Ugyanakkor a turisztikai kiadások mintegy 15 százalékkal nőttek, ami a minőségi turizmus irányába való előrelépést mutatja. Már javulás tapasztalható a szállodák minőségében, az egy–három csillagos létesítmények száma jelentősen csökkent a magasabb értékeltségűek javára.

Mindeközben a helyi lakosok továbbra is tiltakoznak a turistáknak való bérbeadás ellen, és a spanyol kormány is próbálja kezelni a problémát – erről itt olvashat bővebben. 

 

