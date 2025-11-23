Ezek Európa legkevésbé kedvelt síközpontjai

A strandszezonnak immár vége, felváltja a jóval hidegebb testvére: a síszezon. Több száz gyönyörű síközpont található kontinensünkön, de általában nem olcsók, ezért a Time Out magazin közzétette Európa leginkább alulértékelt síközpontjainak listáját, amelyek nemcsak olcsóbbak az átlagosnál, hanem nyugodtabb kikapcsolódást is biztosítanak, hiszen jóval kevésbé zsúfoltak – írja az Origo.

Bruson: csodás hófödte hegycsúcsok – ez kontinensünk leginkább alulértékelt síközpontja / Fotó: Aldegonde / Shutterstock

Laura Sanders síszakértő volt segítségükre a válogatásban, aki járt már az összes híresebb síközpontban, de a kevésbé ismerteket is kipróbálta.

Svájcban található Európa leginkább alulértékelt síközpontja

Bruson, egy svájci síközpont végzett az első helyen, vagyis ez Európa legalacsonyabbra értékelt síterepe. Mindenesetre itt rengeteg lehetőség kínálkozik mindenféle tudásszintű síelő számára.

A 26 kilométeres pályák többnyire kezdőknek is alkalmasak, de érdemes felfedezni a közeli 4 Valées sírégiót is, ahol további négyszáztíz kilométernyi sípálya várja a téli sportok szerelmeseit.

Megközelítése a nemrégiben átadott vadonatúj sífelvonónak köszönhetően egyszerű.

Nem elhanyagolható, hogy a közelben található a nyüzsgő Verbier városa, amely tökéletes hely egy kellemes síelés utáni partihoz. Vagyis akár bulizni szeretne valaki este, akár csak egy kellemes vacsorára vágyik, Bruson, illetve a vonzáskörzete mindezt biztosítja.

A helyi szálláshelyek közül a Hotel A Larze emelhető ki a svájci falucskában: ez a családi kézben lévő, kis méretű, hangulatos szálloda az üzletek, bárok és sífelvonók közelében található.

A sípályán lehet éves bérletet váltani, de rövidebb, háromnaposat is, amelyek ára 146 svájci franktól (kb. 61 ezer forint) kezdődik.

Ha arra is kíváncsi, hogy a Time Out magazin legalulértékeltebb síközpontokat bemutató ranglistáján melyik lett a második, illetve a harmadik helyezett, kattintson ide.