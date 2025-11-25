Deviza
Megnyílt a világ legkülönlegesebb luxushotele, szédítő magasságban emelkedik a felhők közé

Újabb világcsúcsot mondhat a magáénak Dubaj, ugyanis itt található a világ legmagasabb szállodája, a 377 méter magas Ciel Dubai Marina. Igaz, az eddigi rekord is az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városához kötődött.
Világgazdaság
2025.11.25, 12:16

Megnyílt a világ legmagasabb szállodája Dubajban: a Ciel Dubai Marina az IHG Hotels & Resorts Vignette Collection hálózatába tartozik és a díjnyertes NORR építészeti cég tervezte, üzemeltetője pedig az úttörő projektjeiről és innovatív vendéglátási koncepcióiról ismert The First Group Hospitality – számolt be róla az Origo.  

Ciel Dubai Marina
A Ciel Dubai Marina szálloda (a képen balról a második épület) 377 méterrel magasodik a földfelszín fölé / Fotó: Shutterstock

Ciel Dubai Marina: a csúcsok csúcsa

A világcsúcstartó luxushotel 377 méter magas, 82 emeleten 1004 szobával és lakosztállyal rendelkezik. 

Itt található a világ egyik legmagasabban fekvő végtelenített medencéje is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Perzsa-öbölre. A végtelenített uszodát a 76. emeleten, körülbelül 303 méter magasan helyezték el. 

Emellett a vendégek a Dubaj mesterséges szigetcsoportján, a Palm Jumeirahn, azaz Pálma-szigeten található Soluna Beach Clubot is használhatják, ahol privát medence és strand található.

Az Independent beszámolója kitér arra is, hogy a 61. emeleten található gyógyfürdőt várhatóan csak 2026 februárjában adják át, egy 24 órás, korszerű edzőteremmel együtt, és persze innen is pazar panorámával a városra.

A hotelben nyolc étterem működik, köztük a díjnyertes Tattu ázsiai fúziós étterem. Az új hotel a családokat is szívesen látja külön terekkel és programokkal, többek között gyerekklubbal és gyermekbarát menükkel.

A Ciel Dubai Marina a világ legmagasabb szállodája címet a 356 méter magas, szintén dubaji Gevora Hoteltől hódította el.

Ugyanakkor nem a Ciel számít a világ legmagasabban fekvő hotelének és a tengerszint felett legmagasabban fekvő szállodának sem – ezekről a szintén világcsúcstartó luxushotelekről itt olvashat bővebben.

 

