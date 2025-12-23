Deviza
aquapark
épületegyüttes
sportuszoda
Pécs
tervező

Hatalmas vízipark és sportközpont épül az egyik legnagyobb vidéki városunkban

Indulhat a Pécsen felépülő új vizes kikapcsolódási és sportközpont, az Aquapark épületegyüttesének tervezése, miután kihirdették a tervpályázat nyertesét. A beruházás keretében egy turisztikai vonzerővel is rendelkező, komplex épületegyüttest hoznak létre.
Világgazdaság
2025.12.23, 17:03
Frissítve: 2025.12.23, 17:04

A M Á S Design Kft. tervezheti meg Pécs új vizes kikapcsolódási és sportközpontját, az Aquapark épületegyüttesét, amelyhez alvállalkozóként több további céget is bevon. A teljes tervezési közbeszerzés értéke mintegy nettó 1,878 milliárd forint, ebből ennek a projektelemnek az értéke mintegy 1,164 milliárd forintra rúg. Az elvégzendő feladat többrétegű: a Pécs déli részén található Tüskésréten található beruházási területről kifejezetten részletes felmérési tervet (geodéziát, vagy akár 3D szkennelt modellt) szükséges készíteni – számolt be róla az Origo.

Aquapark-sportuszoda, Pécs
Az aquapark-sportuszoda látványterve / Fotó: M Á S Design - Modulárt Kft.

Több lépcsőben valósul meg az Aquapark épületegyüttese

Az építtető pécsi önkormányzat a projektet több ütemben kezeli. Az első ütemben a beruházási célterület közlekedési létesítményeinek és zöldfelületeinek rendezése mellett az aquapark és a sportuszoda építése valósul meg. A Magyar Építők hozzáteszi: a két létesítményt úgy kell kialakítani, hogy építésük és későbbi üzemeltetésük összehangolható legyen.

A második ütem a szálloda épületét foglalhatja magába, de a tervpályázatban eredetileg szereplő multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása fenntarthatósági szempontból nem indokolt. Amennyiben a beruházási célterületen további funkciók kialakítására nyílik lehetőség, az egy későbbi, harmadik ütemben történhet meg. Ebben a fázisban valósulhat meg például egy kalandpark is. 

Az aquaparkról egyelőre csak hozzávetőleges számokat közöltek a közbeszerzési dokumentációban:

  • a nyitott medencetér vízfelülete 3000-4500 négyzetméter lesz, melyből 150-250 négyzetméter télen is üzemeltethető lehet;
  • a zárt medencetér vízfelülete 950-1200 négyzetméter lesz;
  • a vízicsúszdák számát 15 és 22 közé tervezték, amiből legalább 4 télen is használható lesz;
  • valamint maximum 300 négyzetméternyi szaunáknak elkülönített területnek is szerepelnie kell majd a kiviteli tervekben

A beruházás további részleteiről itt olvashat bővebben.

