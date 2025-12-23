Így alakulnak jövőre az autópálya-matrica díjak Ausztriában

Jelentős változás lép életbe Ausztriában az osztrák autópálya-matricáknál, 2027-től ugyanis az ottani gyorsforgalmi utakra érvényes vignettákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből – írta meg az Origo. Az intézkedés célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és modernebbé tegye az autópályamatrica-rendszert.

Jövőre utoljára lesz még hagyományos autópálya-matrica Ausztriában / Fotó: Szakony Attila

Emelkednek az ausztriai autópálya-matrica díjak

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új rendszer egyik lényeges eleme , hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban és más partnerhelyeken. Az éves matricák 75 százaléka már digitális formában kerül eladásra.

A díjak viszont emelkednek: jövőre az éves vignetta ára személyautóknak 106,80 euró (41 690 Ft) lesz, ami 2,9 százalékos emelést jelent.

Az utolsó, 2026-os éves matrica színe „feuerrot“, vagyis tűzpiros lesz, a korábbiakhoz hasonlóan 14 hónapig lesz érvényes: 2025. december 1-jétől 2027. január 31-ig, és továbbra is ez lesz a legjobb ár-érték arányú.

Autópályamatrica-árak személyautók és lakóautók esetén 2026-ban:

Egynapos matrica: 9,60 €

10 napos matrica: 12,80 €

2 hónapos matrica: 32,00 €

Éves matrica: 106,80 €