váróterem
Dubaj
British Airways
repülőtér
luxus

Egymillió dolláros ajtó a dubaji repülőtéren – vajon hová vezet?

A British Airways olyan repülőtéri luxusvárótermet nyitott Dubajban, amely semmi máshoz nem fogható exkluzivitást kínál a vastag pénztárcájú utasok számára.
Világgazdaság
2025.12.14, 12:16
Frissítve: 2025.12.14, 12:19

A British Airways elképesztő luxust kínáló repülőtéri várót alakított ki a Dubaji Nemzetközi Repülőtér 1-es terminálján – írta meg az Origo. A közel 540 négyzetméteres, különleges eleganciával berendezett váróterem – amely a modern brit dizájnt ötvözi az Egyesült Arab Emírségek sokakat elvarázsoló atmoszférájával – a lehető legmagasabb szintű élményt kínálja a repülőtéri átszállásra várakozó utasoknak.

Dubaj, British Airways
A British Airways elképesztő luxust kínáló repülőtéri várótermet nyitott Dubajban / Fotó: Unsplash

Különleges megoldásokkal készült a British Airways repülőtéri luxusváróterme

A luxusváróterem teljes körű szolgáltatást nyújtó bárral, közel-keleti ihletésű dizájnnal és világszínvonalú ételekkel büszkélkedhet. Ám szigorú megkötések vannak, mert oda csak a British Airways Club World (bizniszosztály) vagy első osztályon utazó utasai, a British Airways Club Silver vagy annál magasabb státuszú utasai, valamint a Oneworld légi szövetség (amely többek között az American Airlines, a British Airways, a Cathay Pacific, a Qatar Airways, a Qantas és a Finnair légitársaságot tömöríti) Sapphire és magasabb státuszú utasai léphetnek be.

A térkialakítás a hagyományos közel-keleti stílusjegyeket hordozza magán, lendületes ívekkel, mintás fémburkolattal és tükrös falakkal. A váróterem csillárját a fő étkezőben tükrös mennyezet keretezi, felette a British Airways logója látható. A mosdókat geometrikus csempékkel díszítették, míg az ülőbútorok hagyományos brit anyagok felhasználásával készültek.

Az első osztályon utazók vagy az arany fokozatú törzsutasok a különleges intimitást kínáló Concorde-szobát is használhatják, ahová egy úgynevezett „milliódolláros ajtón” keresztül lehet belépni 

– teszi hozzá a The Telegraph. Az ide belépő „kiválasztottak” a Concorde Dining Roomban étkezhetnek luxuskörülmények között. A luxusváróteremről itt olvashat további részleteket.

