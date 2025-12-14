Ezek a legmenőbb utcák kontinensünkön – érdemes felkeresni őket

Ahogy minden évben, a Time Out magazin helyi szerkesztők és szakértők véleménye alapján idén is összeállította a világ legmenőbb utcáinak rangsorát, amelyek városuk hangulatának, miliőjének legjavát mutatják be – írta meg az Origo. Ezeknek az utcáknak közel egyharmada kontinensünkön található: Európa legmenőbb utcáiért érdemes ellátogatni az adott városokba.

Európa legmenőbb utcái: a Maybachufer utca Berlinben / Fotó: Mo Photography Berlin / Shutterstock

Egy város megismerésének az a legjobb módja, ha kikapcsoljuk a Google térképet, otthagyjuk az útikönyvet a szálloda éjjeliszekrényén és elkalandozunk az utcákon. Beülünk egy kocsmába, és megiszunk egy hideg sört, vagy betérünk egy boltba, amely kézműves termékek és vintage csecsebecsék kincsesbányája.

Európa legmenőbb utcái: Porto viszi el a pálmát

A portói Rua do Bonjardim lett Európa legmenőbb utcája, és a harmadik helyen áll a globális listán.

A belvárosban található utca frekventált helyen található, olyan főbb látnivalók közelében, mint a Bolhão piac és az Avenida dos Aliados, mégis megőrizte sajátos, csendes báját.

Olyan, a közelmúltat idéző élelmiszerboltoknak ad otthont, mint a Casa Januário és a Pretinho do Japão, valamint legendás éttermeknek, mint a bifanáiról (sertéshúsos szendvicseiről) közkedvelt Conga, és a mexikói ételeket kínáló Duello. A Rua do Bonjardimra tett kirándulás nem lehet teljes a rengeteg kulturális programot kínáló Rivoli Színház nélkül.

Egy berlini utca szerezte meg a második helyet. A Reuterkiezben található 1,5 kilométer hosszú, csatorna mellett futó utca, pékségekkel és kávézókkal tarkítva, mindazt kínálja, amivel az odalátogató elűzheti mondjuk a legsúlyosabb másnaposságot is egy berlini technoklubban eltöltött éjszaka után. A legnagyobb vonzerő azonban a régóta működő Neuköllner Wochenmarkt – más néven a Török Piac –, ahol forró böreket és fűszernövényeket lehet kapni.

Kontinensünk harmadik legmenőbb utcája egy kevésbé értékelt görög városban, Thesszalonikiben található, amelynek általában csak másodlagos szerep jut a görög szigetekkel vagy Athén történelmi emlékeivel szemben. Az Olympou utcában kiemelkedő gasztronómiai kínálatot, különleges vintage üzleteket és laza hangulatot találhatunk. Érdemes felkeresni a To Pikapot, amely kávézó, független lemezkiadó, kiállítótér és webrádióstúdió is egyben. Éjszaka az utca szabadtéri étteremmé alakul, székekkel és asztalokkal a járdán. A hagyományos tavernák közül kiemelhető a Kits kai S’ Efaga, amivel biztosan nem fogunk mellé. Európa több menő utcájával ide kattintva ismerkedhet meg.