légi közlekedés
Pécs-Pogány Repülőtér
repülőtér
München
személyszállítás

Újraindulhat a légi közlekedés az egyik vidéki városunkból

Tavasztól rendszeres légi járat indul a Pécs–Pogány repülőtérről Münchenbe, ezzel újraindul a személyszállítás a reptérről. A finanszírozás második körét azonban még elő kell teremteni.
Világgazdaság
2025.12.17, 16:13

A Pécs-Pogány repülőtérről való személyszállítás újraindításáról tavasz óta zajló tárgyalássorozat egy nemzetközi szereplővel hozott áttörést: a Lufthansa egyik regionális feladatokat ellátó partnere vállalná a Pécs–München útvonal működtetését 2026 márciusától – adta hírül az Origo.

Pécs-Pogány repülőtér
A Pécs-Pogány repülőtérről tavasszal újraindulhat a személyszállítás is / Fotó: Pécs-Pogány repülőtér/Facebook

Új fejezet a Pécs-Pogány repülőtér történetében

A Lufthansa hálózatának köszönhetően a müncheni átszállással, egyetlen jeggyel gyakorlatilag a világ bármely pontja elérhetővé válna a pécsi utasok számára. A felek négy évre kötöttek szerződést, ami nemcsak kiszámíthatóságot ad, hanem jelentősen csökkenti az indulás költségeit is – írja a Pécsi Stop.

A járatindítás pénzügyi háttere azonban továbbra is kulcskérdés. Az induláshoz összesen kétszer 100 ezer euróra van szükség, amelyet két ütemben kell előteremteni: az első részletet december végéig, a másodikat pedig 2026 tavaszáig.

Az első részlet már összeállt: három partner – a Körber Hungária, a British American Tobacco Hungary és a Pécs–Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – biztosította a szükséges forrást. 

A városvezetés további vállalatokkal és turisztikai szereplőkkel is egyeztet a második ütem finanszírozásáról, ebben kiemelt partnerként számítanak a Pécsi Tudományegyetemre és annak fenntartójára is.

A tervek szerint 2026 márciusának végétől hetente két alkalommal, hétfőn és csütörtökön indulhatnának járatok Pécsről Münchenbe.

Tavaly tavasszal egyszer már megkezdődött a személyszállítás a repülőtérről, de azóta már le is állt – ezzel, valamint a cargoforgalom beindulásával itt foglalkoztunk bővebben.

 

