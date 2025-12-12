Deviza
EUR/HUF383.73 +0.19% USD/HUF327.12 +0.29% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.79 +0.19% RON/HUF75.39 +0.23% CZK/HUF15.83 +0.06% EUR/HUF383.73 +0.19% USD/HUF327.12 +0.29% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.79 +0.19% RON/HUF75.39 +0.23% CZK/HUF15.83 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,759.73 +0.5% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,938 0% OTP34,580 +0.75% RICHTER9,720 +0.93% OPUS559 +0.54% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS150 -1.33% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,024.19 -0.31% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,409.55 +0.05% BUX109,759.73 +0.5% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,938 0% OTP34,580 +0.75% RICHTER9,720 +0.93% OPUS559 +0.54% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS150 -1.33% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,024.19 -0.31% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,409.55 +0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
WizzAir
repülőtér
Marosvásárhely
járat
desztináció

Több országba indít járatokat a Wizz Air Erdélyből

A Wizz Air járataival jövő tavasztól több népszerű európai városba lehet majd eljutni a marosvásárhelyi Transilvania Nemzetközi Repülőtérről.
Világgazdaság
2025.12.12, 10:31
Frissítve: 2025.12.12, 10:40

Március 29-től a Wizz Air heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről a legnépszerűbb európai városokba, közülük több heti két-három alkalommal is, ami különösen előnyös azoknak, akik rendszeresen utaznak vagy külföldön élő családtagjaikat látogatják – számolt be az Origo.

Wizzair
Tavasztól a Wizz Air heti 21 járatot közlekedtet majd a marosvásárhelyi repülőtérről / Fotó: NurPhoto via AFP

A Wizz Air az alábbi városokba indít járatokat Marosvásárhelyről:

  • Dortmund, 
  • Memmingen (München), 
  • London (Luton), 
  • Basel–Mulhouse–Freiburg, 
  • Beauvais (Párizs), 
  • Bergamo (Milánó), 
  • Róma, 
  • Larnaca (Ciprus) 
  • és Charleroi (Brüsszel) válik könnyen elérhetővé. 

Budapest továbbra is kiemelt célállomásként szerepel a külön menetrendben – írja a Maszol.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu