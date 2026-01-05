Nem állnak le a beruházások Ferihegyen: újabbakat jelentettek be

A repülőtér kapacitásának növelését, az üzemeltetés biztonságosabbá tételét és a légügyi előírásoknak való megfelelést célzó beruházások kezdődhetnek el a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren – adta hírül az Origo. Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent felhívások szerint a reptér legnagyobb igénybevételnek kitett üzemi területeit érintő fejlesztések valósulhatnak meg.

Az üzemeltető Budapest Airport fontosnak tartja a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér fejlesztését / Fotó: Vémi Zoltán

Újabb beruházások a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren

A Budapest Airport kivitelezőt keres a 2B terminál előtti szervizút betonburkolatának felújítására, valamint egy új, központosított jégtelenítő és jégmentesítő bázis teljes körű létrehozására.

Az érintett szakasz a földi kiszolgálás egyik legforgalmasabb útvonala, ahol a kiszolgáló járművek, a GSE-területek (itt zajlik a csomagszállítók, üzemanyag-autók, traktorok, utasbiztonsági eszközök tárolása, felkészítése) és parkolók miatt jelentős keresztirányú mozgás zajlik.

Ezenkívül előkészítő szakaszban van egy, a repülőtéri üzemeltetés szempontjából szintén stratégiai jelentőségű fejlesztés is: a 2-es terminál környezetében új központi jégtelenítő hely és állóhelyek kialakítása.

A Magyar Építők azt is kiemeli, hogy a projekt emellett a teljes energiaellátási és közmű-infrastruktúra kiépítését, nagy kapacitású optikai és strukturált adatkábelezést, komplex vízelvezetési rendszert, továbbá informatikai és biztonságtechnikai alap-infrastruktúra kiépítését is magában foglalja.