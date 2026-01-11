Dubajban épül a világ legnagyobb repülőtere, elképesztő paraméterekkel

Monumentális feladatot vállalt magára a Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP) kormányzati szerv, amely a dubaji kormány elképzeléseit követve a világ legnagyobb kapacitású repülőterének megtervezésébe és felépítésébe fogott. Ezt a jelenleg is üzemelő Al-Maktúm nemzetközi repülőtérből (AMIA) fejlesztik tovább, amelynek IATA-kódja DWC (Dubai World Central).

Így néz majd ki Dubaj futurisztikus repülőtere / Fotó: AFP

Dubajban épül a világ légi közlekedési fővárosa

A repülőtér a tervek szerint a 140 négyzetkilométer területű Dubai South aerotropolisz gazdasági régió központjában logisztikai, árufuvarozási és légi közlekedési központként működik majd.

Az AMIA a dubaji vízió kulcseleme: a világ légi közlekedési fővárosának szánják.

Az emberi történelem talán legnagyobb építkezésére készülve, a DAEP már kidolgozta stratégiai tervét az AMIA fejlesztésének több fázisban történő megvalósítására, a növekvő utasforgalmi előrejelzéseknek megfelelően fokozatosan megvalósítva a projektet

– írja honlapján a kormányzati szerv.

Az utolsó fázis befejezése után az AMIA éves szinten 260 millió utas és 12 millió tonna áru kezelésére lesz képes.

Figyelnek a fenntarthatóságra is

A repülőtér teljes egészében tiszta energiával fog működni, hatalmas napenergiaparkokkal, és környezetvédelmi szempontból fenntartható lesz. Emellett lenyűgöző utazási élményt is nyújtanának az utasoknak, minimális várakozási idővel és világszínvonalú pihenési és vásárlási lehetőségekkel.

A repteret körülölelő Dubai South aerotropolisz egyúttal össze is köti majd a légi, tengeri és szárazföldi közlekedést, lehetőséget nyújtva a globális vállalatoknak a költséghatékony multimodális árufuvarozásra.

Még néhány műszaki paraméter, amelyektől leesik az ember álla:

az öt kifutópálya évente több mint egymillió repülőgép mozgását lesz képes kezelni,

az AMIA Cargo éves kapacitása évi 12 millió tonnával messze a világ legnagyobbja lesz,

területe 70 négyzetkilométer lesz, azaz ötször haladja meg a Dubai International repülőtér méretét.

Fotó: Wikipédia

Némi nemzetközi összevetés

Összehasonlításképpen a világ legnagyobb forgalmú repülőtere 2024-ben az Amerikában található atlantai Hartsfield-Jackson volt, évi 108 millió utassal.