szilveszter
Kiribati
óév
újév
időzóna

A világnak egy távoli pontján elmaradt a szilveszter

Köztudott, hogy a csendes-óceáni szigetvilágban búcsúznak el legkorábban az óévtől. Létezik egy aprócska szigetállam, amelyet kettészelt a dátumválasztó vonal, aminek következtében a szigetek egy részén már elkezdődött az újév, másutt azonban erre még jó sokat kellett várni. Ezért egy különleges megoldáshoz folyamodtak.
Világgazdaság
2026.01.04, 15:15
Frissítve: 2026.01.04, 15:15

Az Egyenlítő térségében fekvő, 320 négyzetkilométeres Kiritimati-atoll, ahol idén is a leghamarabb kezdődött meg az új esztendő, a több időzónához tartozó Kiribati szigetköztársaság része – írta meg az Origo.

Kiribati szigetköztársaság
Festői szigetekből áll Kiribati szigetköztársaság / Fotó: Unsplash

Nagyot ugrott az időben a Kiribati szigetköztársaság

Kiribati korábban három időzónára oszlott: a Gilbert-szigetek UTC+12-ben jártak, míg a Phoenix- és Line-szigetek UTC−11-ben és UTC−10-ben – ez 23 órás különbséget, jókora időeltolódást okozott a földrajzilag egymáshoz közel fekvő szigetek között, és a dátumozással is gondok akadtak. 

Az UTC idő (Coordinated Universal Time, egyezményes koordinált világidő) a globális idő referenciaszabványa, amelyet atomórák alapján határoznak meg, és amelytől a világ összes többi időzónáját számítják. Magyarország télen UTC+1-et (CET), nyáron pedig UTC+2-t használ, így az idő nálunk mindig az UTC-hez képest eltérő (általában 1-2 órával több). 

Ezért a kormányzat radikális lépésre szánta el magát. 1994 végére áthelyezték a dátumválasztó vonalat: a határt keletre tolták, hogy az összes szigeten ugyanazt a napot írják – írta meg a Hello Magyar.

Ennek következtében azonban a Line- és Phoenix-szigeteken december 30. után rögtön január 1-je következett, vagyis a szilveszter, azaz december 31-e „elmaradt”.

Kiribati 33 korallszigetből áll, félúton Hawaii és Ausztrália között. A szigetcsoport korábbi neve Gilbert-szigetek volt. A Nagy-Britanniától való önállóság 1971-es, majd a teljes függetlenség 1979-es kikiáltása után felvették a Kiribati nevet. Rossz hír azonban, hogy a szigetköztársaság belátható időn belül lakhatatlanná válhat, ennek hátteréről itt olvashat bővebben.

