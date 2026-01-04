A világnak egy távoli pontján elmaradt a szilveszter

Az Egyenlítő térségében fekvő, 320 négyzetkilométeres Kiritimati-atoll, ahol idén is a leghamarabb kezdődött meg az új esztendő, a több időzónához tartozó Kiribati szigetköztársaság része – írta meg az Origo.

Festői szigetekből áll Kiribati szigetköztársaság / Fotó: Unsplash

Nagyot ugrott az időben a Kiribati szigetköztársaság

Kiribati korábban három időzónára oszlott: a Gilbert-szigetek UTC+12-ben jártak, míg a Phoenix- és Line-szigetek UTC−11-ben és UTC−10-ben – ez 23 órás különbséget, jókora időeltolódást okozott a földrajzilag egymáshoz közel fekvő szigetek között, és a dátumozással is gondok akadtak.

Az UTC idő (Coordinated Universal Time, egyezményes koordinált világidő) a globális idő referenciaszabványa, amelyet atomórák alapján határoznak meg, és amelytől a világ összes többi időzónáját számítják. Magyarország télen UTC+1-et (CET), nyáron pedig UTC+2-t használ, így az idő nálunk mindig az UTC-hez képest eltérő (általában 1-2 órával több).

Ezért a kormányzat radikális lépésre szánta el magát. 1994 végére áthelyezték a dátumválasztó vonalat: a határt keletre tolták, hogy az összes szigeten ugyanazt a napot írják – írta meg a Hello Magyar.

Ennek következtében azonban a Line- és Phoenix-szigeteken december 30. után rögtön január 1-je következett, vagyis a szilveszter, azaz december 31-e „elmaradt”.

Kiribati 33 korallszigetből áll, félúton Hawaii és Ausztrália között. A szigetcsoport korábbi neve Gilbert-szigetek volt. A Nagy-Britanniától való önállóság 1971-es, majd a teljes függetlenség 1979-es kikiáltása után felvették a Kiribati nevet. Rossz hír azonban, hogy a szigetköztársaság belátható időn belül lakhatatlanná válhat, ennek hátteréről itt olvashat bővebben.