Újabb lendületet vehet a tizennégy évvel ezelőtt leégett középkori vár felújítása

Folyamatban van a 14 évvel ezelőtt leégett krasznahorkai vár felső várrésze felújításának projektterve, az előzetes költségbecslés nettó 8,3 millió euró. A helyreállítás része a tetőszerkezetek rekonstrukciója, a vár különböző részei, így a felső és középső vár műszaki állapotfelmérése, valamint a romok és az építési hulladék eltávolítása – írta meg az Origo.

Folytatódhat a leégett krasznahorkai vár rekonstrukciója / Fotó: AFP

A felújítás várható teljes költsége ebben a szakaszban jelenleg körülbelül 16 millió euróra tehető.

Már régóta húzódik a krasznahorkai vár rekonstrukciója

A vár helyreállításának előkészítése már korábban elkezdődött, és a szlovák kormány 2019-ben közel 35 millió eurót hagyott jóvá a teljes revitalizációs projektre, amelyet eredetileg 2023 végére terveztek befejezni.

A projekt azonban az elmúlt években stagnált,

egyebek között azért, mert legutóbb a Szlovák Nemzeti Múzeum felmondta a szerződést a kivitelező céggel, az MBM-Grouppal, amely azonban érvénytelennek tartotta az elállást, és bíróság elé vitte az ügyet.

Az Infostart rámutat: a további előrehaladást a 2022-ben a társasággal kötött szerződéssel kapcsolatos bírósági eljárások lezárása tette lehetővé.

Külön figyelmet kapnak az alsó és középső vár tetőszerkezetei, amelyek befejezése alapfeltétele a további helyreállítási munkáknak és a terület biztonságos megnyitásának.

