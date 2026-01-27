Újabb lendületet vehet a tizennégy évvel ezelőtt leégett középkori vár felújítása
Folyamatban van a 14 évvel ezelőtt leégett krasznahorkai vár felső várrésze felújításának projektterve, az előzetes költségbecslés nettó 8,3 millió euró. A helyreállítás része a tetőszerkezetek rekonstrukciója, a vár különböző részei, így a felső és középső vár műszaki állapotfelmérése, valamint a romok és az építési hulladék eltávolítása – írta meg az Origo.
A felújítás várható teljes költsége ebben a szakaszban jelenleg körülbelül 16 millió euróra tehető.
Már régóta húzódik a krasznahorkai vár rekonstrukciója
A vár helyreállításának előkészítése már korábban elkezdődött, és a szlovák kormány 2019-ben közel 35 millió eurót hagyott jóvá a teljes revitalizációs projektre, amelyet eredetileg 2023 végére terveztek befejezni.
A projekt azonban az elmúlt években stagnált,
egyebek között azért, mert legutóbb a Szlovák Nemzeti Múzeum felmondta a szerződést a kivitelező céggel, az MBM-Grouppal, amely azonban érvénytelennek tartotta az elállást, és bíróság elé vitte az ügyet.
Az Infostart rámutat: a további előrehaladást a 2022-ben a társasággal kötött szerződéssel kapcsolatos bírósági eljárások lezárása tette lehetővé.
Külön figyelmet kapnak az alsó és középső vár tetőszerkezetei, amelyek befejezése alapfeltétele a további helyreállítási munkáknak és a terület biztonságos megnyitásának.
Arról, hogy mikor fejeződhet be a tűzvészben elpusztult épületrészek teljes felújítása, itt olvashat bővebben.