Idén könnyebben megközelíthetővé válnak az erdélyi magyarlakta területek autóval

Idén várhatóan összesen 244 kilométernyi autópályát és gyorsforgalmi utat nyitnak meg a forgalom előtt Romániában a profit.ro összefoglalója szerint. A magyarlakta területeket érintő fontos információ, hogy ha minden jól megy, az észak-erdélyi A3-as, illetve a Marosvásárhelytől egészen Moldováig épülő A8-as egy-egy szakasza is elkészülhet ebben az évben – mutat rá az Origo.

Az intenzív útfejlesztéseknek köszönhetően könnyebben megközelíthetővé válnak a magyarlakta területek Erdélyben / Fotó: Havran Zoltán

Számos új útszakaszt adnak át idén a magyarlakta területeken Erdélyben

Az erdélyi régiók elérését rendkívül megkönnyítő A3-as autópálya alábbi szakaszai készülhetnek el:

Észak-Erdély sztrádáján a Vaskapu-Magyarzsombor szakasz (12,24 km);

a viaduktokkal épülő Magyarzsombor-Magyarnádas szakasz (30,06 km);

szintén az A3-ason Biharban a Bisztraterebes-Berettyószéplak szakasz (26,35 km).

Gyorsforgalmi folyosó jöhet létre idén Erdélyben

A Magyar Építők a romániai portálra hivatkozva hozzáteszi, hogy egy meglehetősen bizakodó forgatókönyv szerint még decemberben átadhatják a Bihar-Bisztraterebes szakaszt (28,55 km). Ez ugyanis azt jelentené, hogy a már korábban átadott Berettyószéplak-Szilágynagyfalu szakasszal együtt a magyar határtól már egészen Szilágynagyfaluig lehetne autózni autópályán.

Emellett 2026 végén a Szilágy megyei Vaskaputól egészen Székelyföld határáig, vagyis Marosvásárhelyig már négysávon lehet majd haladni. Ez a 150 kilométeres egybefüggő gyorsforgalmi folyosó alaposan lerövidíti az utat Erdély belső területei felé.

Az M44-es keleti szakaszával kapcsolatban is fontos döntés született a közelmúltban – erről itt olvashat bővebben.