Nem találja ki, melyik magyar város számít az egyik legvonzóbbnak egész Európában

Miskolc az egyetlen magyar város, amely bekerült a Time Out utazási portál nemzetközi rangsorába, méghozzá a negyedik helyre – számolt be az Origo. A Bükk-hegység lábánál fekvő város többek között olyan ismert európai úti célokat előzött meg, mint Zágráb, Krakkó és Graz.

Miskolc egyik nevezetessége a miskolctapolcai barlangfürdő / Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Miskolc: egy átalakult város a Bükk-hegység lábánál

A Time Out szerint Miskolc az elmúlt években figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül, és Magyarország egyik legsokoldalúbb városi úti céljává vált. A magazin zöld-, élhető városként írja le, ahol a városi élmények és a természet közelsége tökéletesen megfér egymás mellett.

A Time Out kiemeli a város sokszínű kínálatát, amely magában foglalja az erős gyógy- és fürdőkultúrát, a magas színvonalú gasztronómiát, az évszázados kulturális örökséget, valamint az öko- és aktív turizmusra fektetett, egyre nagyobb hangsúlyt.

Ezek az elemek együttesen olyan úti célt hoznak létre, amely egyaránt vonzó a városlátogatók, a természet szerelmesei és a wellnessturisták számára.

Könnyű megközelíthetőség modern tömegközlekedéssel

A modern villamoshálózat és a hatékony városi buszjáratok gyors kapcsolatot biztosítanak a vasútállomás, a városközpont és a közeli természeti látnivalók között. Ez különösen könnyen megközelíthetővé teszi Miskolcot a vonattal érkező vagy rövid tartózkodást autó nélkül tervező látogatók számára – teszi hozzá a Daily News Hungary.

Lillafüred és a festői szabadtéri látnivalók, Miskolc-Lillafüred a város egyik kiemelt úti céljaként szerepel.

A Hámori-tó, a Szinva-vízesés, a libegő, a Zsófia-kilátó és a környező túraútvonalak látványos tájakat és könnyen elérhető kirándulási lehetőségeket kínálnak. Ezeket a látnivalókat természeti különlegességként mutatják be, amelyeket a tömegturizmus nagyrészt érintetlenül hagyott.

A Time Out által az idei évre a legjobb ár-érték arányúnak ítélt európai városi úti célok listáját ide kattintva tekintheti meg.