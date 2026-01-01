Deviza
EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0% EUR/HUF384,47 0% USD/HUF327,65 0% GBP/HUF440,72 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,12 0% RON/HUF75,49 0% CZK/HUF15,92 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sziget
Kolumbia
népsűrűség
Karib-tenger

Ez az aprócska sziget sűrűbben lakott, mint Manhattan New Yorkban.

Egy aprócska Karib-tengeri szigeten több mint nyolcszáz ember zsúfolódik össze egy futballpályányi területen. A házak szinte egymásra épülnek, és az infrastruktúra igencsak hiányos, de a helyiek mégis nagyon boldogok, és a világ minden kincséért sem költöznének el onnan.
Világgazdaság
2026.01.01, 10:08
Frissítve: 2026.01.01, 10:37

Santa Cruz del Islote a 19. században a helyi halászok jóvoltából alakult ki egy apró korallzátony tetején azért, hogy hosszabb időt tölthessenek a tengeren a gazdagabb halzsákmány reményében. De a kolumbiai partoktól körülbelül egyórányira fekvő, egy futballpálya méreténél is kisebb sziget lassan állandó tartózkodási hellyé vált – írta meg az Origo.

Santa Cruz del Islote
Santa Cruz del Islote a világ legzsúfoltabb szigete / Fotó: Kike Calvo / Universal Images Group via Getty Images

Santa Cruz del Islote titkai

Jelenleg 200 család élhet Santa Cruz del Islotén, bár a bejelentett lakosok száma az ezret is meghaladja. Az Express felidézi, hogy egy youtuber, Ruhi Cenet, aki ellátogatott a szigetre, ezt mesélte: „Mindenki oda épít házat, ahová akar. Amikor nem találnak helyet, a meglévő épületekre építkeznek.”

Azt is elmondta, hogy minden négyzetcentimétert az egymásba fonódó házak foglalnak el, amelyeket a növekvő népesség befogadására építettek.

A közműrendszer persze fejletlen, vagy csak nyomokban létezik, ugyanis nincs csatornarendszer, így a hulladék a tengerben köt ki, emellett gyakran vannak áramszünetek. Ráadásul, mivel a halászaton kívül kevés munkalehetőség nyílik, sokan a közeli Isla Mucura szigeten dolgoznak.

A szigetlakók fontos tápanyagforrásai természetes módon a közeli vizekben fogott halak, s mivel az élelmiszer-termesztésre korlátozott a hely, ezért a kolumbiai haditengerészet néhány hetente külön élelmiszer-szállítmányt juttat el hozzájuk. Sok más érdekesség is jellemzi a szigetet, erről itt olvashat bővebben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu