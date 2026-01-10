Deviza
EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,51 0% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,52 0% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
rendezvény
Sziget
főváros
fesztivál

Kiderült: ezek a külföldi városok elvitték volna a Sziget Fesztivált – Gerendai megszólalt a politikai csatákról

A tervek szerint a fesztivál programkínálatát színesítik, nagyobb hangsúlyt helyezve a különböző műfajokra és a hazai előadókra. Korábba az is felmerült, hogy a Sziget Fesztivál ne a Hajógyári-szigeten legyen.
VG
2026.01.10., 09:07

A Sziget Fesztivál alapítója úgy fogalmazott, hogy felmerült már a helyszínváltás gondolata, bár kérdéses, ha nem a Hajógyári-szigeten lenne megtartva a legnagyobb itthoni fesztivál, akkor mennyire maradhatna önazonos a rendezvény.

GERENDAI Károly sziget fesztivál
Sziget: ezek a külföldi városok vitték volna el a legnagyobb hazai fesztivált / Fotó: Szigetváry Zsolt

„A fesztivál történetében sajnos kétszer is felmerült, hogy nem tudjuk itt folytatni a rendezvényt. Egyszer még Demszky Gábor idejében, majd egyszer Tarlós Istvánnál is” – mondta Gerendai Károly a Blikknek.

Hozzátette, hogy mind a két alkalommal milliárdos bérleti díjakkal kezdtek el fenyegetődzni, amit nem tudott volna kitermelni a fesztivál. 

Akkoriban számos megkeresést kaptunk, például a pozsonyi, a bécsi és a belgrádi önkormányzattól, de vidéki magyar várostól is, hogy tárt karokkal várnának és még bérleti díjat sem kérnének

– árulta el.

Gerendai Károly elárulta, hogy nem kellett komolyan mérlegelniük, mert hamar megoldódtak a problémák és továbbra is sikerült a fővárosi kulturális rendezvényekre vonatkozó tarifákat megkapniuk. 

Arról is beszélt: úgy gondolta, hogy a Sziget megmaradása közös érdek, ezért nem lesznek politikai csatározások. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az üzletember úgy vállalta a veszteséges fesztivál megmentését, ha a főváros felmondja a Sziget külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.

A közgyűlés korábban elutasította Gerendai elképzeléseit, többek között azért, mert a szerződés megszüntetése körülbelül 200 millió forint bevételtől fosztja meg a fővárost. Később azonban egy új kompromisszumos döntés született. 

A fővárosi közgyűlés végül megszavazta a tíz évre szóló megállapodást, cserébe a Sziget elfogadta, hogy

  • minden magyar diák, akinek a BudapestGO applikációban van Budapestre érvényes diákbérlete (akár országbérlet is), kap 50 százalék kedvezményt a Sziget-bérlet árából, 
  • továbbá a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt.

„Most is az a meggyőződésem, hogy azért történt ez a látványos fordulat rögtön a közgyűlési elmarasztaló szavazás után, mert a választói reakciók alapján másnap reggelre már a döntéshozók is azzal szembesültek, valójában sokkal több hátrányt okoz számukra, ha rájuk ég, hogy miattuk nem lesz többé Sziget” – mondta.

Elmondta, hogy egy olyan fesztiválról van szó, amelynek tavaly érkezett a 11 milliomodik látogatója, és ha ennek csak a 30 százaléka volt magyar, az is sok millió ember. Szerinte azt nem mérik fel sokszor a politikusok, hogy „a Sziget ebből a szempontból tényleg egy kicsit olyan, mint a Rubik kocka, nem csak egy közismert termék, hanem érzelmileg is kötődünk hozzá, büszkék vagyunk rá”.

Idén érthető okokból kicsit később fedte fel a Sziget Fesztivál, hogy kikkel erősíti a következő évi szezont, de most végre megérkezett a fellépők első listája. A sztárok között olyan nagy nevek találhatók, mint Dom Dolla, akiért világszerte utaznak Ibizára, a Twenty One Pilots és Florence + the Machine is.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Sziget

Kiderült: ezek a külföldi városok elvitték volna a Sziget Fesztivált – Gerendai megszólalt a politikai csatákról

A tervek szerint a fesztivál programkínálatát színesítik, nagyobb hangsúlyt helyezve a különböző műfajokra és a hazai előadókra. Korábba az is felmerült, hogy a Sziget Fesztivál ne a Hajógyári-szigeten legyen.
7 perc
Mercedes-Benz GLB

Itt a váratlan bejelentés: a Mercedes máris elindítja Kecskeméten az új modell gyártását, ez a pontos dátum – videón az új autó

A GLB egy igazi családi autó.
4 perc
gazda

Eljött a kenyértörés, órákon belül bombát vagy tortát küld Brüsszel az európai gazdáknak

A vita az EU jövőjéről is szól.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu