Kiderült: ezek a külföldi városok elvitték volna a Sziget Fesztivált – Gerendai megszólalt a politikai csatákról

A Sziget Fesztivál alapítója úgy fogalmazott, hogy felmerült már a helyszínváltás gondolata, bár kérdéses, ha nem a Hajógyári-szigeten lenne megtartva a legnagyobb itthoni fesztivál, akkor mennyire maradhatna önazonos a rendezvény.

Sziget: ezek a külföldi városok vitték volna el a legnagyobb hazai fesztivált / Fotó: Szigetváry Zsolt

„A fesztivál történetében sajnos kétszer is felmerült, hogy nem tudjuk itt folytatni a rendezvényt. Egyszer még Demszky Gábor idejében, majd egyszer Tarlós Istvánnál is” – mondta Gerendai Károly a Blikknek.

Hozzátette, hogy mind a két alkalommal milliárdos bérleti díjakkal kezdtek el fenyegetődzni, amit nem tudott volna kitermelni a fesztivál.

Akkoriban számos megkeresést kaptunk, például a pozsonyi, a bécsi és a belgrádi önkormányzattól, de vidéki magyar várostól is, hogy tárt karokkal várnának és még bérleti díjat sem kérnének

– árulta el.

Gerendai Károly elárulta, hogy nem kellett komolyan mérlegelniük, mert hamar megoldódtak a problémák és továbbra is sikerült a fővárosi kulturális rendezvényekre vonatkozó tarifákat megkapniuk.

Arról is beszélt: úgy gondolta, hogy a Sziget megmaradása közös érdek, ezért nem lesznek politikai csatározások. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy az üzletember úgy vállalta a veszteséges fesztivál megmentését, ha a főváros felmondja a Sziget külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.

A közgyűlés korábban elutasította Gerendai elképzeléseit, többek között azért, mert a szerződés megszüntetése körülbelül 200 millió forint bevételtől fosztja meg a fővárost. Később azonban egy új kompromisszumos döntés született.

A fővárosi közgyűlés végül megszavazta a tíz évre szóló megállapodást, cserébe a Sziget elfogadta, hogy

minden magyar diák, akinek a BudapestGO applikációban van Budapestre érvényes diákbérlete (akár országbérlet is), kap 50 százalék kedvezményt a Sziget-bérlet árából,

továbbá a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt.

„Most is az a meggyőződésem, hogy azért történt ez a látványos fordulat rögtön a közgyűlési elmarasztaló szavazás után, mert a választói reakciók alapján másnap reggelre már a döntéshozók is azzal szembesültek, valójában sokkal több hátrányt okoz számukra, ha rájuk ég, hogy miattuk nem lesz többé Sziget” – mondta.